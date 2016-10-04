Азиатский вектор торгово-экономических отношений: Президент Беларуси направился с официальным визитом в Пакистан

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Исламскую республику Пакистан. Самолет белорусского лидера взял курс на Исламабад из Национального аэропорта Минск около часа назад.

Программой трехдневного визита запланированы переговоры на высшем уровне.

Глава государства встретится с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, Президентом Мамнуном Хусейном, а также с руководством парламента.

По итогам встреч ожидается подписание ряда двусторонних документов. Александр Лукашенко также примет участие в открытии делового форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.