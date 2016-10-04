Прямой эфир

Азиатский вектор торгово-экономических отношений: Президент Беларуси направился с официальным визитом в Пакистан

04 октября 2016 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Исламскую республику Пакистан. Самолет белорусского лидера взял курс на Исламабад из Национального аэропорта Минск около часа назад.

Программой трехдневного визита запланированы переговоры на высшем уровне.

Глава государства встретится с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, Президентом Мамнуном Хусейном, а также с руководством парламента.

По итогам встреч ожидается подписание ряда двусторонних документов. Александр Лукашенко также примет участие в открытии делового форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан

Другие новости рубрики

Все новости
Эстонская делегация в Минске: планируется привлечение инвестиций
03 октября 2016 19:10

Эстонская делегация в Минске: планируется привлечение инвестиций

Новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась жить во дворце и заявила о желании общаться на русском языке
03 октября 2016 17:17

Новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась жить во дворце и заявила о желании общаться на русском языке

Александр Лукашенко об условиях кредита МВФ: «Нищим белорусский народ мы делать не имеем права»
03 октября 2016 17:08

Александр Лукашенко об условиях кредита МВФ: «Нищим белорусский народ мы делать не имеем права»