Упор на социальную составляющую – строительство жилья: Беларусь и Китай дали старт очередному совместному проекту

Новости Беларуси. Большая стройка в «Великом камне». Беларусь и Китай договорились к 2020 году освоить почти десять квадратных километров территории индустриального парка. Речь идет о возведении инфраструктуры и развитии логистики. Появятся и жилые дома – для работников и резидентов экономической зоны. Об этом договорились на десятом – юбилейном – заседании белорусско-китайской рабочей группы. Впрочем, делегация из Поднебесной до этого посетила еще несколько объектов.

Вот так, под торжественные залпы Беларусь и Китай дали старт очередному совместному проекту. На этот раз страны-партнеры сделали упор на социальную составляющую – строительство жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр экономики Владимир Зиновский и глава делегации из Пекина Фу Цзыин заложили фундамент дома в Смолевичах. И всего таких по стране будет около шестидесяти.

Деньги – а это без малого 212 миллионов рублей выделяет Поднебесная. Специалисты – белорусские. Идет возведение в несколько этапов. Первые постройки готовы в Дзержинске, Пуховичах и Минске. Дальше – регионы.

Александр Кручанов, первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Жильё, которое строится по этой помощи, оно не приватизируется, не продается, оно находится в коммунальной собственности. Качество очень достойное, китайская сторона осуществляла контроль за строительством.

Пополнился и пул резидентов индустриального парка «Великий камень». Теперь их – 23. Причем, одна из компаний – с могилевской пропиской.

Она занимается промышленными кондиционерами. Стезя перспективная, ведь технология активно используется в атомной энергетике.

Объем первоначальных инвестиций – свыше пяти миллионов долларов. Второй новичок – из Китая.

Александр Ярошенко, глава администрации ГУ «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Это уже 14 компания из Китая, работают они в области информационных технологий. Будут работать на предмет создания определённых научных проектов по умному транспорту. Но это, кстати, транспорт любого вида: и воздушный, и надводный, и наземный. Объём инвестиций на первом этапе солидный.

И еще один проект «Великого Камня» – реконструкция реки Уша. Он рассчитан на 14 месяцев – это обезопасит хаб от природных капризов и позволит строить жильё для сотрудников парка.

Дмитрий Спичек, главный инженер ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»:

Проектом предусмотрена реконструкция русла реки на протяжении 13,5 километров. Оно необходим для того, чтобы можно было отводить дождевые сточные воды и хозбытовые после очистки.