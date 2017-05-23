Уменьшить разрыв между глубинкой и столицей: Президент обсудил перспективы развития регионов с Маркку Марккулой

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 23 мая провел встречу с председателем Комитета регионов Евросоюза Маркку Марккулой. Глава государства уверен: у нашей страны и этой организации немало общего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь главная задача, которая стоит перед европейским комитетом, – обеспечение достойного уровня жизни людей в небольших городах и деревнях. Чему, собственно, уделяется большое внимание и в Беларуси. Впрочем, диалог затронул немало интересных тем. Географически отдаленные от столиц населенные пункты бывают, оказывается, и на периферии экономики. Люди отсюда стремятся в большие города в поисках работы. А молодежь не возвращается после учебы в вузе. Борьба с дисбалансом в развитии территорий для Беларуси – один из традиционных приоритетов.

Танер Динчкурт, руководитель предприятия по производству джинсовой одежды:

Мы сейчас здесь сделаем джинсы как в Турции, Европе, Италии. Будет большое производство. Мы сделаем варку и все эффекты. И Беларусь не потеряет деньги. «Джинсы из Кобрина». Это словосочетание появилось в марте. Оборудование из Турции, место для производства выделил райисполком. Создано 56 рабочих мест.

Открыты два магазина – в Кобрине и Бресте. На днях начали шить и льняные джинсы – первые в Беларуси. Сырье – с Оршанского льнокомбината. Вот и получилась целая производственная цепочка.

Алла Пашкович, начальник производства джинсовой одежды:

Со временем будем наращивать темпы и обороты нашего производства, развивать ассортимент с каждым месяцем и днем все больше и больше. 50 тысяч новых рабочих мест ежегодно – президентское задание последнего времени. Стратегически Беларусь стремится к созданию точек экономического роста в регионах. Вот, Витебская область. Несомненно, такие предприятия, как «Нафтан» – местные точки роста. Но одновременно это и пока еще не полностью раскрытый для туризма потенциал Браславских озер, например.

Как же убрать большой разрыв в экономическим развитии территорий? Актуальный вопрос и для Европейского союза. Заседание Бюро конференции региональных и местных органов власти «Восточного партнерства» в Минске показало, что точек соприкосновения у Беларуси и ЕС достаточно. Региональная политика Европы направляет инвестиции в экономическое развитие менее успешных районов за счет более удачливых. Поддержка регионов, возрождение сел – на это в Беларуси денег никогда не жалели. Агрогородки появились как драйверы роста для сел и деревень. Молодые специалисты едут в регионы, оздоровляя кадры. Госзаказ на молочно-товарные фермы – малая часть оказанной поддержки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С этими проблемами мы сталкиваемся давно, еще с советских времен. Это те проблемы, которыми живут наши люди там, в глубинке, на местах, в селах, малых городах.

Ваши мероприятия, которые прошли в Беларуси, как раз вплетаются тесно в ткань нормализации отношений Беларуси с Европой. Я абсолютно убежден, что ваш визит, ваших специалистов явится очередным шагом в налаживании добрососедских отношений между Беларусью и Европейским союзом.

Маркку Марккула, председатель Комитета регионов Европейского союза:

Благодарю за приглашение и проведение мероприятий в Минске. Влияние нашей организации в Европе весьма высоко. Мы, как и у вас в Беларуси, уделяем особое внимание жителям небольших населенных пунктов, деревень для того, чтобы предоставить должный уровень социальной обеспеченности и жизни. Чтобы достичь ключевой задачи стабильного социального положения в обществе в целом. Инвестиции в региональное развитие, льготы для создания там бизнеса и новых рабочих мест – все это актуально по обе стороны границы.