В пункте пропуска «Козловичи» некоторые функции пограничников возложат на сотрудников таможни

Новости Беларуси. Некоторые функции пограничников возложат на сотрудников таможни – в качестве эксперимента. С 1 июня по 1 сентября его проведут в пункте пропуска «Козловичи». Соответствующий указ подписал 23 мая глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сотрудники таможни помимо своих прямых обязанностей будут проверять документы у граждан при пересечении границы, контролировать соблюдение правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране, их транзита через Беларусь.