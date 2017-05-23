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В пункте пропуска «Козловичи» некоторые функции пограничников возложат на сотрудников таможни

23 мая 2017 17:19
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Новости Беларуси. Некоторые функции пограничников возложат на сотрудников таможни – в качестве эксперимента. С 1 июня по 1 сентября его проведут в пункте пропуска «Козловичи». Соответствующий указ подписал 23 мая глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сотрудники таможни помимо своих прямых обязанностей будут проверять документы у граждан при пересечении границы, контролировать соблюдение правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране, их транзита через Беларусь.

В пункте пропуска «Козловичи» некоторые функции пограничников возложат на сотрудников таможни-1

Как отмечено в указе, эта мера позволит оптимизировать контроль в отдельных пунктах пропуска, где организовано движение исключительно грузового автотранспорта.

# Государственная граница Беларуси

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