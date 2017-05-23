Александр Лукашенко: мы являемся надежными партнерами тех, кто в Европе радеет за счастливую жизнь людей, живущих в глубинке

Новости Беларуси. Беларусь и Евросоюз будут сотрудничать в сфере регионального развития. 23 мая об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Комитета регионов ЕС Маркку Марккулой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организация представляет местные власти 28 стран Евросоюза. Накануне в Минске состоялась конференция с их участием. Основные темы – экономический рост и энергоэффективность, создание новых рабочих мест, развитие туризма, укрепление роли местных органов власти в решении актуальных проблем. Александр Лукашенко отметил, что прошедшие мероприятия тесно вплетаются в ткань нормализации отношений Беларуси с Европой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень рад с вами встретиться еще и в силу того, что вы занимаетесь очень серьезными проблемами. С ними мы сталкиваемся давно, еще с советских времен. Это те проблемы, которыми живут наши люди там – в глубинке, на местах, в селах, малых городах. Мы являемся надежными партнерами всех тех, кто в Европе радеет за добрую и счастливую жизнь людей, живущих прежде всего в глубинке. Прошедшие накануне в Минске с участием данного европейского органа мероприятия тесно вплетаются в ткань нормализации отношений Беларуси с Европой. Вы вырабатываете соответствующие рекомендации Европейскому союзу по большому спектру отношений между Беларусью и ЕС. Особенно для организации «Восточного партнерства». Я вам очень благодарен за те направления сотрудничества, которые были рассмотрены прежде всего в Беларуси во время заседания вашего Бюро. Убежден, что нынешний визит станет очередным шагом в налаживании добрососедских отношений между Беларусью и ЕС.