Владимир Киреев: с Америкой в современном её виде договориться невозможно

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Саевич: «Давление будет идти одновременно и на Россию, и на Беларусь»
Без купюр и желания уйти от сложных тем и острых углов. Как результат – повышенный интерес пользователей Сети. Рекордные восемь часов откровенного диалога с белорусским лидером, рассмотрели множество вопросов и тем.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Санкции против наших стран введены были не потому, что какие-то нарушения были, а потому, что это принципиальная такая политика. И с Америкой договориться в современном ее виде, с современными политическими элитами, идеологией, которые практически неизменны со времен 60-70-х годов прошлого века, невозможно. Потому что Америка настроена, нацелена на то, чтобы нас уничтожить. Нам нужно бороться сообща. И именно я слово употребил бороться не случайно, потому что жить с этим спокойно, мирно невозможно. С этим необходимо бороться, и бороться теми способами: формированием альянсов вокруг Беларуси и России. Во-вторых, формированием положительного имиджа наших стран. И донести до всего населения планеты, в том числе до граждан Соединенных Штатов о том, что наша позиция сугубо миролюбивая, конструктивная.
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