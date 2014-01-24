Украина на грани гражданской войны. «Спасать» едет еврочиновник Штефан Фюле

Новости Украины. Худой мир лучше доброй ссоры. Однако объявленное, продлённое, а после, вроде бы, прерванное перемирие в Киеве не принесло мира Украине. Последние сутки на фоне относительного затишья в столице страны - чрезвычайно неспокойно было в регионах. Впрочем, и ситуация в Киеве все эти часы оставалась крайне напряженной. По последним данным - и власти, и противостоящие им силы прозападной оппозиции заявили о том, что для диалога, направленного на прекращение эскалации, видимо, придется прибегнуть к помощи посредников из вне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что участников «Евромайдана» не удовлетворили результаты переговоров оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем, прошедшие сутки выдались относительно спокойными. Главным испытанием для митингующих стал мороз. Столбик термометра опустился ночью до минус двадцати. Люди грелись активным трудом: за ночь на улице Институтской выросла новая баррикада, а под утро для обогрева митингующие заняли ещё одно государственное учреждение - здание министерства аграрной политики.

Штурм обошёлся без насилия. Оказать митингующим сопротивление просто было некому: они планируют оборудовать здесь казармы и хранить в них оружие.

Однако основные события дня разворачивались вдали от майдана. 24 января помогать урегулировать конфликт в Украину прибыл еврочиновник Штефан Фюле. Правда, на фоне происшествий в регионах этот визит оказался явно не главной новостью.

В областях 24 января были сформированы штабы революции. Кроме того, по стране прокатился ряд штурмов. Зов майдана был услышан: ни шагу назад.

В четырех западноукраинских городах – Львове, Ивано-Франковске, Ровно и Тернополе - митингующие захватили здания областных администраций. Во Львове и Ровно вокруг обладминистраций возвели баррикады. Информация о штурме администраций накануне поступала также из Хмельницкого, Житомира и Черкасс. Местные прокуратуры предупредили митингующих, что за захват государственных зданий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Известно, что в ходе столкновений с милицией в Черкассах задержаны 58 человек.

Тем временем, отдельные украинские эксперты во всеуслышание заявляют: страна фактически на гране гражданской войны. Подобные опасения уже высказывают и западные политики. Не верят в это, похоже, только рядовые активисты «Евромайдана».