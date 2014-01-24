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33-летний Андрей Янчевский из Гродненской области назначен председателем Слуцкого райисполкома

24 января 2014 17:01
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Новости Минской области. Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Председателем Слуцкого райисполкома Александр Лукашенко назначил Андрея Янчевского.

Андрей Владиславович - самый молодой председатель на Минщине. Ему 33 года. Родился Янчевский в Островце Гродненской области. Владеет двумя специальностями - агроном и менеджер-экономист. Андрей Владиславович возглавлял сельхозпредприятия на Гродненщине. С 2012 года работал первым заместителем председателя Островецкого райисполкома.

Новый глава поблагодарил за доверие. Своей первоочередной задачей Янчевский видит знакомство с предприятиями района. Наряду с решением экономических вопросов внимание нового председателя будет сосредоточено на заботе о жителях региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Отставки и назначения в Беларуси

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