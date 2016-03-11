Указ Президента: Работники госорганов и представители общественных объединений Беларуси удостоены госнаград

Новости Беларуси. Работники госорганов и представители общественных объединений Беларуси удостоены госнаград. Соответствующий указ подписал глава государства. Они отмечены за высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, а также активное участие в общественной жизни.

Так, орденом Отечества Третьей степени награжден помощник управляющего делами Президента Владимир Скуловец. Среди удостоенных ордена Почета заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский, помощник Президента Всеволод Янчевский, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Кроме того, глава государства присвоил почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь» секретарю Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Николаю Лозовику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.