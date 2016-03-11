Очередное заседание трехсторонней контактной группы по ситуации в Украине пройдет в Минске 11 марта

Новости Беларуси. Речь о мире снова пойдет на мирной площадке белорусской столицы. Через несколько часов пройдет очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. По традиции его предваряют переговоры четырех подгрупп: по экономическим, политическим, гуманитарным вопросам и безопасности.

Предыдущая встреча состоялась в белорусской столице 2 марта. Тогда контактная группа подписала соглашения касательно прекращения военных учений и технических аспектов завершения разминирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.