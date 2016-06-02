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Беларусь примет участие в саммите Ассоциации карибских государств 2 июня

02 июня 2016 06:30
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Новости Беларуси. Беларусь примет участие в саммите Ассоциации карибских государств. Он начнется сегодня, 2 июня, в Гаване. Нашу страну представит заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Замглавы внешнеполитического ведомства Беларуси проведет двухсторонние консультации по политическим и торгово-экономическим вопросам с руководством МИД и Министерства внешней торговли Кубы.

Кроме того, на полях саммита замминистра встретится с делегацией Мексики.

Отмети, Беларусь получила статус наблюдателя в Ассоциации карибских государств в январе этого года. Визит представителя нашей страны направлен на то, чтобы расширить сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

# Государственная политика в сфере внешней торговли

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