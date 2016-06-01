Интеграция в рамках ЕАЭС: какую роль сыграл саммит в Астане — комментарии политологов и экономистов

Новости Беларуси. Саммит ЕАЭС, прошедший накануне в Астане, и сегодня удерживает внимание мировых СМИ, экспертов и политиков. Президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Армении высказались «без купюр» и объективно оценили состояние интеграции. Где, по мнению белорусской стороны, до сих пор не работают равные экономические условия и над чем нужно работать? Об итогах, поводах для оптимизма и острых вопросах.

Два года назад в Астане три президента подписали договор о создании ЕАЭС. На четвертой по счету встрече уже пять лидеров занимают места у своих флагов. Интеграция растет и интересна как партнер десяткам государств мира.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Евразийский экономический союз состоялся как полноценное интеграционное объединение.

О чем говорили президенты в кадре и за кадром, как будет строиться контакт с центрами мировой политики и экономики – в заголовках. О главном - проблемах каждый из лидеров высказался отдельно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам необходимо сформировать собственный высокоразвитый единый рынок. Нам надо самим быть сильными, надо укреплять всячески свой союз.

Белорусские замечания давно и настойчиво звучат по поводу отмены всех изъятий и ограничений во взаимной торговле. Президент даже назвал цифру: около шестисот препятствий следовало бы убрать раз и навсегда. Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – превыше всего. С другой стороны, всегда были, есть и будут национальные интересы. В общем, в поисках компромисса.

Виктор Валюшицкий, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Давайте мы будем отрабатывать для себя единые правила работы. А не – здесь будем работать так, а здесь будут ограничения – давайте мы их отработаем в течение ближайших 10-15 лет. В сегодняшний век темпа и скоростей это просто непонятно.

Товарам и услугам надо прибавить в движении и это очевидно: за два года существования ЕАЭС внутренняя торговля упала почти на 20 миллиардов долларов – до 45-ти.

Виктор Валюшицкий, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Беларусь наиболее вмонтирована в ЕАЭС страна. У нас более 60 % общего внешнего товарооборота в странах ЕврАзЭС, притом, что в Казахстане 15, в России – 7. Мы, конечно, наиболее заинтересованы в динамичном развитии этого сообщества.

Задачи поставлены, когда решать будем? – интересуется президент Беларуси. Общие рынки энергии и нефтепродуктов пока только на бумаге. Сама собой она в денежные купюры не превратится. Да, путь сложный и долгий, но его надо пройти.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных отношений БГУ:

С точки зрения экономии, конечно, тот расчет сейчас даст рост почти 8 млрд. долларов для всех стран ЕАЭС. Конечно, это объективно, но пока разработана только концепция. Ну, представьте, что пока страны договорились о том, что будем строить дом. Но точного проекта, всех документаций сметных еще нет.

Зона свободной торговли с Вьетнамом уже действует, на очереди – Сербия. Плюс китайские проекты, которые красной нитью свяжут, похоже, весь континент. Один из основных узлов «нового Шелкового пути» – технопарк «Великий Камень» - хорошими темпами строят под Минском.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных отношений БГУ:

Китайская Народная Республика. Они вообще сейчас стали создавать зоны свободной торговли со всеми странами, которые только идут. То же самое сделала сейчас Америка, поэтому Евразийский экономические союз, те меры, которые принимаются по созданию зон свободной торговли, в тренде мировом.

О геополитике больше говорил Путин. В приоритете у большого объединения логично значатся большие партнеры. К примеру, государства Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН. В вопросах многовекторной политики и такого же экспорта Беларусь уже давно значится экспертом. Заводы страны из центра Европы треть продукции отгружают за десятки тысяч километров.

Валентин Стариченок, политолог:

Все это является платформой, площадкой, которая позволит нам там закрепиться и дальше развивать экономические отношения с ними. Будь то ЕАЭС или Беларусь отдельно.

В общем, поводов порадоваться успехам, и задуматься над проблемами предостаточно. До очередного заседания Высшего Госсовета – полгода. Насколько продвинется вперед интеграция интеграций за это время – покажет уже большой московский разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.