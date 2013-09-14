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Уголовное дело в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании» белорусские и российские правоохранители будут расследовать вместе

14 сентября 2013 17:51
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Новости Беларуси. Правоохранители Беларуси и России вместе будут расследовать уголовное дело, заведенное в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании». Об этом 14 сентября заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк, сообщили в программе Новости «24 часа» а СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка обратился с ходатайством о совместном расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании». Россия заинтересована в расследовании противоправных действий обвиняемых с учетом ущерба, причиненного Российской Федерации. Белорусская сторона не возражает против этого предложения и приняла положительное решение по обращению генерального прокурора. Мною дано указание о выделении материалов в отношении российских граждан и направлении их в генеральную прокуратуру России. Совместное расследование правоохранительными органами обеспечит наиболее объективное, полное выяснение всех обстоятельств преступной деятельности должностных лиц и все виновные будут привлечены к ответственности. Генеральный прокурор России выразил готовность оказывать компетентным органам Республики Беларусь аналогичную или иную правовую помощь в соответствии с международными договорами.

# Международное сотрудничество # Белорусская калийная компания # Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Александр Конюк

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