Уголовное дело в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании» белорусские и российские правоохранители будут расследовать вместе

Новости Беларуси. Правоохранители Беларуси и России вместе будут расследовать уголовное дело, заведенное в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании». Об этом 14 сентября заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк, сообщили в программе Новости «24 часа» а СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка обратился с ходатайством о совместном расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц «Белорусской калийной компании». Россия заинтересована в расследовании противоправных действий обвиняемых с учетом ущерба, причиненного Российской Федерации. Белорусская сторона не возражает против этого предложения и приняла положительное решение по обращению генерального прокурора. Мною дано указание о выделении материалов в отношении российских граждан и направлении их в генеральную прокуратуру России. Совместное расследование правоохранительными органами обеспечит наиболее объективное, полное выяснение всех обстоятельств преступной деятельности должностных лиц и все виновные будут привлечены к ответственности. Генеральный прокурор России выразил готовность оказывать компетентным органам Республики Беларусь аналогичную или иную правовую помощь в соответствии с международными договорами.