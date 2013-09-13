Счетная палата РФ выясняет размер ущерба, нанесённого «Уралкалием» государству

Новости России. Эксперты продолжат обсуждать возможный ущерб экономике России от действий «Уралкалия». Махинации топ-менеджеров предприятия с бывшим главным партнером - «Белорусской калийной компанией» — это только вершина айсберга большой аферы. «Уралкалий» ударил по всем производителям, продавцам и потребителям минеральных удобрений. При этом само российское предприятие также несет существенные убытки, нанесен ущерб и российской калийной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процент соледолларов в российском бюджете хоть и небольшой, однако упущенная выгода налицо. Сколько потеряла Россия на том, что Керимов и иже с ним заработали для себя и как в общем «Уралкалием» удобрялась экономическая почва страны, все-таки станет известно. В цифрах. Финансово-экономической деятельностью предприятия заинтересовалась Счетная палата Российской Федерации.

Максим Калашников, член Федерального совета «Партии дела» (Россия):

Счетная палата права, как белорусские контрольные органы. Действия Керимова наносили объективный ущерб не только экономике Беларуси, но и Российской Федерации. Потому что было налицо игра на обрушение мирового рынка. Уменьшение валютных поступлений.

Вместо того, чтобы держать цену на калий и увеличивать валютные потоки в страну, действия горе-менеджеров обваливают рынок и наносят ущерб бюджету России. Дела у «Уралкалия» сейчас, мягко говоря, идут неважно. Чистая прибыль в 1 полугодии 2013 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась вдвое. Соответственно, бюджет не досчитался налогов, рабочие зарплат. Какая-то часть этих денег, а речь идет о сотнях миллионов долларов, могла бы пойти и на инвестиции.

Василий Симчера, доктор экономических наук (Россия):

Цены понизились. Поступление налогов от этих операций в России уменьшилось. И естественно даже в косвенном измерении мы понесли серьезные потери.

По прогнозам российских экспертов, вновь стать рентабельным, а тем самым и приносить прибыль стране, «Уралкалий» сможет лишь сменив собственника и объединив усилия с белорусами.