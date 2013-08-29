Уголовное дело против Сулеймана Керимова и ограничения поставок молока и нефти. Что об этом думают россияне, белорусы и аналитики

Новости Беларуси. Новые подробности в деле с задержанием главы «Уралкалия». 29 августа в Следственном комитете Беларуси заявили, что у ведомства появилось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела против главного акционера предприятия Сулеймана Керимова. Улик достаточно и для объявления российского олигарха в международный розыск.

А тем временем в Комитете госконтроля сообщили об итогах проверки финансовой деятельности «Белорусской калийной компании». В бухгалтерии предприятия оказалось немало черных пятен.

Татьяна Голушкина, продавец (Россия):

Щучинский завод Гродненская область, Столинский Минская область, Брест-Литовский, тоже Беларусь. Ну, буквально все белорусское. Молочко сгущенное тоже белорусское.

Несмотря на фамилию с украинским гастрономическим привкусом, на прилавках у Татьяны Голушкиной продукция преимущественно под знаком BY. Никакой подоплеки – чистейший расчет. Ей, по большому счету, абсолютно все равно, из какой точки мира на рынок привезут молочную продукцию. А вот насколько оперативно ее потом раскупят – дело совсем другое.

Татьяна Голушкина, продавец (Россия):

Белорусскую продукцию берут хорошо, потому что всем нравится масло, сыр.

Видимо, не всем. Накануне в России решили снять свои «сливки» с дела об аресте Владислава Баумгертнера. Сливки уже привычного для всех процента жирности. Снова и вдруг прозвучало заявление о несоответствии белорусской молочной продукции требованиям качества и безопасности. И россияне уже активно обсуждают, с какими еще ограничениями может столкнуться белорусский экспорт. Странно, что следов калия в нашем молоке не нашли. Пока...

Россияне:

Покупаю. У вас хорошая продукция, очень нравится. Творог, молоко, сгущенка, масло, сыр. Мне очень нравится ваша продукция. Я сейчас купила вашу продукцию, еду домой с вашими продуктами.

Раньше продукты такие в Смоленске были, именно наш мясокомбинат делал эти продукты, выпускал. С годами что-то стало не то на нашем мясокомбинате. А белорусы сохранили свою технологию приготовления и колбас, и мяса, и сосисок.

Качественное и вкусное. Мы даже в советские времена ездили в Беларусь за продуктами. Мы как-то не отступаем от своих вкусов.

Белорусы:

Продукция у нас отменная, и поэтому «Уралкалий» – это лишний повод, чтобы развязать ненужный конфликт.

Вести разговор надо по одному вопросу, не ставить палки в колеса или следующие вопросы так решать. Нельзя, конечно, смешивать одно с другим. Если вопрос политический, нужно решать политически. А экономически – это совсем другое дело.

Если рассматривать именно то, как они отреагировали на наши правовые нормы, наши меры, то, конечно, они поступили неправильно. Это не входит ни в какие рамки, просто даже человеческие, и тем более партнерские.

Молоко-молоком, но у ситуации с «БКК» и «Уралкалием» появился привкус не только белой, но и черной, причем весьма дорогой, жидкости. В России сообщили о намерении потуже затянуть для белорусов нефтяной вентиль. Якобы нефтепровод с символичным сегодня названием «Дружба» требует срочного ремонта, поэтому поставки черного золота в Беларусь придется сократить.

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ЕсооМ:

Конечно, удивительно слышать и смотреть, с какой скоростью спор хозяйственных субъектов превращается Российской Федерацией в политизированную атаку, тем более атаку на молоко, которое все россияне любят, увеличенными объемами получали.

Этот демарш с нефтью – этот явно политический шаг, тем более с тем огромным участком, о котором говорят. Прохудилось 700 км, их надо ремонтировать. Из-за этого сокращают поставки нефти на Беларусь. Неожиданно и резко. Это политика большая.

Белорусы:

Нас нагибать нельзя. Мы слышали это много раз из уст президента, что тот, кто один раз попробует нагнуть, то не удастся.

Мое мнение, чисто человеческое, что так с братьями не поступают. Как-то это надо другими путями. Не политическая задача – решение вопроса. Это чисто экономическая. Надо по-партнерски, правильно поступать.

Нельзя, чтобы одно действие порождало противодействие. Так до хорошего не дойдет. Надо садиться за стол переговоров и вести цивилизованные переговоры.

Надо отстаивать свои интересы в первую очередь всегда, держать голову выше и все-таки идти вперед, потому что если Россия такая держава, то же самое относится и к Беларуси. Беларусь – такая же независимая страна как и Россия, имеет право на все свое хорошее и лучшее.

Тем временем в Следственном комитете Беларуси 29 августа заявили о том, что уже есть все основания для возбуждения уголовного дела и в отношении главного акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова. Таким образом, уже знаменитая на весь мир благодаря Интерполу четверка топ-менеджеров «БКК» в ближайшее время может расширить свой состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственный комитет Республики Беларусь продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении председателя наблюдательного совета «Белорусской калийной компании» Владислава Баумгертнера. В настоящий момент проводятся активные следственные действия, в том числе допросы обвиняемого, изъятие и изучение бухгалтерской документации.

Кроме этого, в рамках следственных действий Следственным комитетом инициировано перед Комитетом государственного контроля проведение проверки финансово-экономической деятельности «Белорусской калийной компании».

В числе других на предмет причастности к совершению противоправных действий проверяется также один из основных акционеров «Уралкалия» Сулейман Керимов. У следствия есть все основания для возбуждения в отношении него уголовного дела и объявления его в международный розыск. Я полагаю, что возбуждение уголовного дела можно ожидать в ближайшее время.

Белорусы:

Он должен отвечать за то, что он натворил. Какие могут быть еще варианты? Никаких.

Воры есть воры.

Грабят Беларусь. Правильно их арестовали. Дать им надо в кости, чтобы больше не было такого.

Эта тема, естественно, обсуждается и в России, где СМИ пытаются разобраться, кто лоббирует интересы Керимова в российских верхах.

Аналитический Интернет-портал «Спектр»:

Проводником интересов Сулеймана Керимова в коридорах власти аналитики считают вице-премьере Аркадия Дворковича, которого сегодня называют правой рукой премьер-министра Дмитрия Медведева. Зона ответственности Дворковича в правительстве – промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, недропользование. Кроме того, Дворкович курирует вопросы второй волны приватизации в России.

Среди возможных причин лояльности Дворковича к Керимову называют супругу Дворковича, сыгравшую большую роль в его карьерном становлении. Дело в том, что супруга Дворковича, лезгинка Зумруд Рустамова, после государственной службы работала в компании «Нафтан Москва» и входила в совет директоров компании «Полюс Золото». Причем обе эти компании известны, как компании, принадлежащие Сулейману Керимову.

29 августа в Комитете госконтроля сообщили о результатах финансовой проверки «Белорусской калийной компании». Ее итог – бухгалтерия предприятия и вправду была «черной». Деньги, которые в буквальном смысле добывали снизу, из-под земли, уходили налево и оседали в верхах.

Денис Бартош, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Основанием для проверки послужил ряд выявленных Следственным комитетом фактов, в которых усматриваются многочисленные нарушения белорусского законодательства. В частности, нарушение налогового законодательства, невозврат валютной выручки из-за рубежа, а также вывод в пользу подконтрольных «Уралкалию» структур десятков тысяч тонн продукции «Беларуськалия». Подтверждение этих фактов будет являться основанием для подготовки и предъявления исков, а также инициирование процедуры на наложение арестов на активы и товары филированных с «Уралкалием» структур, в том числе и за рубежом.

Впрочем, простой российский продавец не особенно разбирается ни в политике, ни махинациях с многими нулями. В ее жизни цифры поскромнее. Но Татьяне бы хотелось, чтобы конфликт разрешился как можно скорее, и у проблемы, как и у белорусского, как и у российского молока, все же был определенный срок годности.