По результатам проверок, торговая инспекция Минторга Беларуси направила в суд 74 протокола

Новости Беларуси. Первые результаты в борьбе за качество. 74 протокола направила в суд торговая инспекция, по 24 уже приняты решения. Новое ведомство Минторга, официальное название которого звучит как управление контроля потребительского рынка, образовалась всего два месяца назад.

Структура ведет надзор за работой 72 тысяч объектов и 120 тысяч индивидуальных предпринимателей. Главная задача – исключить нарушения. Как показывает практика, таковых немало. Чаще всего покупателей обвешивают и обсчитывают, продают им некачественный, а иногда даже просроченный товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Чемраев, исполняющий обязанности начальника отдела контроля управления контроля потребительского рынка торговой инспекции по Минской области:

Что касается внеплановых тематических оперативных проверок, то тут проводится определенная предпроверочная работа. То есть мы собираем сведения о субъектах всеми доступными нами методами и учитываются результаты проведенных мониторингов. Кроме того, есть у нас плановые проверки.

Валерьян Беспалый, начальник управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

В частности, в августе мы уделяли особое внимание наличию отечественных товаров в реализации, соблюдению ассортиментных перечней. Надо сказать, что, к сожалению, ассортиментные перечни почти во всех организациях и объектах не выдерживаются. Надо сказать, что Министерством торговли сейчас готовится предложение, постановление о расширении тех ассортиментных перечней. И субъекты хозяйствования должны на это быть сориентированы.