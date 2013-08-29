Премьер-министр Великобритании: Королевство пока не будет участвовать в военной операции против Сирии

Новости Сирии. Сирия держит удар. Премьер-министр Великобритании, выступая перед парламентом, заявил, что Королевство пока не будет участвовать в военной операции против арабской республики. Окончательное решение, по словам премьера, может быть вынесено только после заседания Совета безопасности ООН.

За несколько часов до этого заявления Кэмерон утверждал обратное. Однако военная риторика британского премьера, подкрепленная неубедительными данными о химическом оружии в Сирии, не нашла отклика не только у граждан, но и у его однопартийцев. И, действительно, достоверных сведений о химоружии у западной коалиции по-прежнему нет. Тем не менее, некоторые эксперты опасаются, что даже такое положение не спасет Сирию от военного вмешательства извне. Тем более, что войска запада к границам Сирии уже подведены.

Перестрелки, взрывы, разрушенный Дамаск, жертвы и пострадавшие – привычная картина для Сирии. В стране идет гражданская война. А в довершении НАТО уже который день вынашивает план завершающего удара. Без церемоний и вопреки всем международным запретам и нормам права страны Запада и члены альянса заявляют, что ближневосточной Сирии непременно нужна демократия по-западному, а граждане этой страны нуждаются в чужой защите. Складывается ощущение, что это уже где-то было.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Не бывает информации достоверной на 100%, даже если ее подтверждают нескольких источников. Но мы знаем, что сирийский режим имеет огромные запасы химического оружия.

Это Ирак после вмешательства международной коалиции под руководством Соединенных Штатов. Поводом для интервенции стали поиски оружия массового поражения, которое государство якобы скрывает от всего мира. Перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл пугал ООН пробиркой с сибирской язвой. Эмоциональный рассказ о чудовище – надежная зацепка для удара по неугодным.

Да и искали смертельное оружие в Ираке практически всем западным миром, но так ничего и не нашли. Затем та же стратегия была применена и в Ливии. Но после «арабской весны» там не наступило лето. Гибель главы государства и тысяч его граждан во время ударов западной авиации не прекратило развязанный извне конфликт. Гражданская война продолжается.

Цены в магазинах и на заправках после западной агрессии выросли чуть ли не втрое. О бесплатных квартирах от государства и субсидиях для специалистов ходят только легенды. Сегодня ливийцам зачастую просто негде жить. Их дома до сих пор в руинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь добрались и до Сирии, где уже другие американские и европейские бюрократы отрабатывают все тот же сценарий. Даже новый повод искать не пришлось. Дамаск обвиняют в применении химического оружия.

Барак Обама, президент США:

Мы пришли к выводу, что сирийское правительство на самом деле осуществило эти атаки, тем более, что Сирия обладает крупнейшими в мире запасами химического оружия.

Видимо, своя ноша не тянет. Ведь США имеют богатый опыт применения оружия массового поражения разного калибра.

Тем временем, опасаясь ракетно-бомбовых ударов западных демократов, покинуть Сирию пытаются тысячи иностранцев. 29 августа рано утром в Витебск приехали и сестры Виолетта и Лолита Ейса-Фархат. 13 лет назад они уехали из этого города на историческую родину отца-сирийца. Но когда война добралась и до их поселка под Дамаском, выбора у них попросту не осталось.

Виолетта и Лолита Ейса-Фархат:

Мы очень рады, что вернулись на родину.

Ответить на вопрос, что будет дальше, сейчас однозначно не может никто. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что НАТО уже ведет себя недопустимо агрессивно, вторгаясь в границы суверенных государств и навязывая свою политику своих перемен.

Юрий Шевцов, политолог:

Либо по средствам интервенции, либо по средства усиления поддержки оппозиции, но война в Сирии затягивается и становится еще более кровавой.

Юрий Павловец, политолог:

Вмешательство со стороны, а тем более военное, которым привыкли заниматься Соединенные Штаты Америки с другими странами НАТО, приведет еще к большим жертвам.

За время вооруженного конфликта в Ираке погибли сотни тысяч человек. Большинство среди них – мирные граждане. И сейчас там чуть ли ни каждый день в результате терактов, видимо, демократических, гибнут люди. В Ливии война унесла и продолжает уносить жизни десятков тысяч. Подсчитать точнее, наверное, невозможно уже никогда. Последний отсчет начался теперь и по Сирии.