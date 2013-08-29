В Лондоне прошел митинг против вооруженного вмешательства США в дела Сирии

Новости Великобритании. В Лондоне сотни человек приняли участие в митинге против вооруженного вмешательства в дела Сирии. Акция прошла у резиденции премьера Великобритании Дэвида Кэмерона.

Полиция оцепила подступы к Даунинг-стрит, когда протестующие вышли на проезжую часть, устроив сидячую забастовку. Из-за этого было временно парализовано движение транспорта на данном участке дороги.

Аналогичное мероприятие манифестанты намерены провести 31 августа на Трафальгарской площади в центре столицы.

Напомним, США, Франция и Великобритания выступают за проведение военной операции против Сирии под предлогом «спасения жизней путем предотвращения применения химического оружия» правительственными войсками.

Ожидается, что 29 августа Дэвид Кэмерон попытается санкционировать агрессию против этой арабской республики путем голосования парламента страны. Ранее аналогичная попытка провалилась. Против очередной войны выступили даже сопартийцы премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.