Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины – обсудили эксперты

Александр Алесин, военный эксперт: К сожалению, опасность велика. Все дело в том, что европейские разжигатели войны во главе с новым генсеком НАТО требуют увеличения ассигнований европейских стран с нынешних 2 % до 5 % и даже до 10 %. Понятно, что если ружье повешено, оно должно выстрелить. Поэтому ожидаются новые закупки вооружений. Ну и, в общем, для того, чтобы оправдать эти вооружения, будет обострение международной обстановки. И не только вокруг Украины. Я думаю, что потенциальная горячая точка – это и Ближний Восток, и Центральная Азия. Поэтому вряд ли мы будем жить спокойно в этом году.

Станислав Крапивник, политолог, военный эксперт, экс-офицер армии США: Сейчас идет гонка внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы, как мы видели пару дней назад в Бухаресте: начались огромные демонстрации, когда отказали Джорджеску даже выходить в новые выборы, которые, так как аннулировали предыдущие выборы, где он 63 % голоса получил в первом раунде, в первом туре. Сейчас наступают выборы в Германии. Самое интересное, «Альтернатива для Германии» – это вторая главная партия. И, похоже, она станет главной партией, но ее хотят запретить, именно потому что она наверняка выиграет. И сейчас идет активное разоружение членов партии, конфискация оружия (у них законное оружие). И уже в открытую говорят, как сказал бывший еврокомиссар: мы сделали то, что нужно было сделать в Румынии, мы сделаем то же самое в Германии.

Александр Степанов, военный и политический эксперт:

Мы видим, что все попытки для этого предпринимаются. Идет системное повышение эскалации, градуса напряженности. Как в российском приграничье, так и у границ Беларуси идет концентрация сил НАТО на восточном фланге. И, опять же, мы видим повышение активности террористической деятельности, диверсий, причем на различных коммуникациях, в том числе на морских и логистических коридорах. И все это говорит о том, что противник предпринимает шаги для дестабилизации в целом глобальных форматов взаимодействия, ведь удары по морским путям, по путям снабжения, в том числе в сфере энергетики, они сказываются на всех и имеют глобальный негативный характер последующий. И это очень серьезно с точки зрения формирования уязвимости на перспективу, потому что мы видим, что география расширяется.

И действительно, те кураторы и те ключевые бенефициары, которые пытаются разжечь Третью мировую войну на европейском театре военных действий, они предпринимают очень разноплановые шаги в рамках, опять же, гибридного противостояния, которое развязано прежде всего против Российской Федерации, Беларуси, нашего Союзного государства и Китая. Поэтому их шаги последующие будут связаны не только с силовым военным давлением, но и с максимальным распространением террористической активности и планированием соответствующих акций в различных областях, не только на территории Российской Федерации, Беларуси, но и где-то в нейтральных позициях.

Ведь буквально на днях тот же Дональд Туск объявил, что они готовы подать инициативу, чтобы флот НАТО досматривал незаконно российский флот в Балтике. А это говорит о том, что морское право и, в принципе, международное право в целом перестает иметь какое-либо значение для тех сил, которые предпринимают шаги по эскалации. Мы знаем, что в принципе любой морской инцидент – военный досмотр гражданских судов, блокирование морской навигации – это всегда очень чувствительная история. Поэтому мы видим, что это провокация. Провокация сначала в медийном, в публичном формате, а затем в рамках конкретных действий, которые предпринимает противник. И это очень важный, знаковый, дестабилизирующий фактор, который влияет на всю международную архитектуру безопасности.