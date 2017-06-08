Участие Беларуси в ЦЕИ позволит ей реализовать новые проекты
Новости Беларуси. Председательство Беларуси в Центрально-Европейской инициативе откроет новую страницу в деятельности организации. В этом уверены участники встречи представителей торгово-промышленных палат сразу 17 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проходит в Минске.
Развитие инфраструктурного сотрудничества, промышленной кооперации открывает доступ к использованию интеграционных ресурсов для реализации проектов, решает транспортные задачи, а также способствует снятию барьеров и ограничений. То есть помогает развиваться бизнесу.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Эти 17 стран означают для нас примерно 60% нашего экспортного портфеля на европейском направлении. Это несколько миллиардов долларов. Развивая наше двустороннее сотрудничество, мы решаем государственную задачу по экспорту.
Маргот Клестиль-Леффлер, заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы:
Главная наша задача — укреплять деловые связи между странами, торгово-промышленными палатами. Центрально-Европейская инициатива – уникальная платформа, которая позволяет Беларуси развивать сотрудничество сразу с 17 партнерами, а также разными международными организациями, в том числе и с Европейским союзом.
Новые возможности для реализации проектов Беларусь открывает как участник ЕАЭС. Кроме того, на встречу в Минск приехали партнеры из Китая, чтобы презентовать международную торговую палату Шелкового пути.