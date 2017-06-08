Участие Беларуси в ЦЕИ позволит ей реализовать новые проекты

Новости Беларуси. Председательство Беларуси в Центрально-Европейской инициативе откроет новую страницу в деятельности организации. В этом уверены участники встречи представителей торгово-промышленных палат сразу 17 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она проходит в Минске.

Развитие инфраструктурного сотрудничества, промышленной кооперации открывает доступ к использованию интеграционных ресурсов для реализации проектов, решает транспортные задачи, а также способствует снятию барьеров и ограничений. То есть помогает развиваться бизнесу.