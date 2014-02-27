Убийцы британского солдата (по религиозно-политическим убеждениям) приговорены к пожизненному заключению

Новости Великобритании. Преступники, жестоко убившие солдата в центре Лондона, приговорены к пожизненному заключению. При этом один из них имеет право на досрочное освобождение. Правда, не ранее чем через 45 лет. Судья учел, что молодой человек, в отличие от сообщника, не высказывал экстремистских взглядов.

Напомним, трагедия произошла на оживленной улице Лондона в мае 2013. Двое преступников нигерийского происхождения сбили солдата на машине, затем напали на него с ножами.

Свои действия они назвали местью британским военным за участие в операциях против исламистов за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.