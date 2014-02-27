Александр Лукашенко: Мы на вашем примере показываем, каких инвесторов мы хотели бы видеть в Беларуси

Новости Беларуси. Первые белорусско-швейцарские электропоезда начнут выпускать в апреле. Об этом заявил на встрече с Александром Лукашенко генеральный директор швейцарской компании «Штадлер» Петер Шпулер. Сейчас швейцарский лидер по производству железнодорожной техники реализует в Беларуси крупный инвестпроект.

В Фаниполе завершается первая очередь строительства совместного предприятия по производству современного городского и пассажирского электротранспорта. Объем инвестиций — около 50 миллионов евро. Этот перспективный проект — пример успешного взаимодействия с иностранным инвестором, подчеркнул в ходе встречи Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы на вашем примере показываем, каких инвесторов мы хотели бы видеть в Беларуси. Как мы с вами и договаривались, вы очень оперативно построили завод в Дзержинске, который начинает выпуск самой современной продукции. Строятся другие корпуса для производства более широкого спектра продукции, которая характерна для вашей компании. Мы в этом очень заинтересованы, потому что продукция ваша, которую вы будете выпускать в Беларуси вместе с нами, — это будущее. Есть очень много желающих покупать эту продукцию, и мы готовы серьезно участвовать в развитии вашего бизнеса на территории Беларуси, чтобы это был действительно белорусско-швейцарский бренд. Мы умеем работать, отрасль машиностроения у нас высокоразвитая, и ваши технологии как раз к месту для того, чтобы их развивать здесь, на территории Беларуси, и всего таможенного пространства.

Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер Рэйл» (Швейцария):

Строительство идет хорошими темпами, в запланированные сроки. Сейчас в Швейцарии на обучении — 70 белорусских специалистов, они будут заниматься сварочными работами, планируется также направить к нам на обучение еще 50 специалистов, которые будет заниматься финишным монтажом. С Беларусью у нас тесное многообещающее сотрудничество как при проведении строительных работ, так и при подготовке кадров. Основной вызов, с которым мы столкнемся при запуске производства, — сборка двухуровневых поездов для московской компании «Аэроэкспресс». Успешное выполнение этого заказа для нас — дело престижа.

Первый заказ нового завода — 25 двухэтажных поездов для России. Экспрессы белорусской сборки свяжут Москву с ее тремя аэропортами. Планируется также поставлять в Москву поезда для метро и трамваи. Есть интерес на внешних рынках. Заводы швейцарской компании работают в Германии, Польше, Италии и других странах. А на территории СНГ это будет уникальное производство.

Сотрудничество со швейцарской компанией поставлено на рельсы давно. В 2010 году концерн поставил в Беларусь 10 электропоездов, которые сейчас курсируют на городских и региональных линиях.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Мы получим совсем другую экономику транспорта. Потребление энергоресурсов на порядок ниже, комфорт гораздо выше. Этот проект — фактически модернизация транспортной системы.