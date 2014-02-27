«Белая Русь» провела в Академии наук Беларуси семинар по теме «Местное самоуправление: проблемы и перспективы»

Новости Беларуси. Местное самоуправление: проблемы и перспективы. О роли власти на местах 27 февраля шла речь на научно-практическом семинаре в Академии наук Беларуси. Участники встречи обсудили проблемы современного политического устройства. А также взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательства.

Всего прозвучало порядка двадцати докладов. Особое внимание ученые и политики уделили вопросу готовности избирателей к выборам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

Так как здесь присутствуют кандидаты в депутаты городского совета, областных советов, местных советов, для них крайне важно знать, как живут сейчас люди, какие у них стремления, какова психология. Этот обмен мнениями с учеными, практиками, с руководителями, представителями власти, с общественными лидерами. Это очень полезно.

Владимир Гусаков, председатель президиума национальной Академии наук Республики Беларусь:

Местные органы самоуправления это, мне кажется, основное звено, которое работает напрямую с людьми, с народом. То, что сейчас намечаются выборы, главное, чтобы пришли в местные органы люди активные, деятельные, предприимчивые.