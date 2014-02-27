В Украине у здания Верховного Совета Крыма погибли 3 человека, несколько десятков госпитализированы

Новости Украины. Обстановка в Украине остается крайне напряженной. Главный очаг противостояния — Симферополь. Накануне у здания Верховного Совета Крыма погибли 3 человека, несколько десятков госпитализированы.

Тем временем, накануне вечером был обнародован предварительный состав кабинета министров. Кандидатом на пост премьера выдвинут председатель парламентской фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк.

Аналитики отмечают, что сформировать новое правительство в стране необходимо в кратчайшие сроки.

Экономическое положение Украины с каждым днём становится всё тяжелее. Спад промышленного производства за январь-месяц составил 16%. Казна пуста, налоговых поступлений практически нет. Нацбанк Украины больше не в состоянии сдерживать падение гривны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.