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В Украине у здания Верховного Совета Крыма погибли 3 человека, несколько десятков госпитализированы

27 февраля 2014 08:50
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Новости Украины. Обстановка в Украине остается крайне напряженной. Главный очаг противостояния — Симферополь. Накануне у здания Верховного Совета Крыма погибли 3 человека, несколько десятков госпитализированы. 

Тем временем, накануне вечером был обнародован предварительный состав кабинета министров. Кандидатом на пост премьера выдвинут председатель парламентской фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк.

Аналитики отмечают, что сформировать новое правительство в стране необходимо в кратчайшие сроки.

Экономическое положение Украины с каждым днём становится всё тяжелее. Спад промышленного производства за январь-месяц составил 16%. Казна пуста, налоговых поступлений практически нет. Нацбанк Украины больше не в состоянии сдерживать падение гривны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ситуация в Крыму

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