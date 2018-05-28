«У нас есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей». Кобяков на встрече с Ван Цишанем

Новости Беларуси. Белорусско-китайские отношения – на повестке дня 28 мая. Сотрудничество двух государств обсуждают в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь в расширенном составе проходит встреча премьер-министра и заместителя председателя КНР.

Ван Цишань с официальным визитом в Беларуси. Надо отметить, наша страна – первая, куда в этой должности китайский гость отправился с зарубежной поездкой. Перед началом встречи стороны выразили уверенность, что переговоры пройдут плодотворно. А достигнутые договоренности обязательно будут реализованы.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Товарооборот между нашими странами растет из года в год. В 2017 году торговля с Китаем превысила 3 млрд долларов США. Тем не менее, если брать в расчет масштабы китайской экономики, то это совсем не большая величина. У нас есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей.

В целях дальнейшего увеличения экспорта белорусской продукции (например, продовольствия) мы могли бы активнее задействовать железнодорожные маршруты между Китаем и Европой. Это не только будет выгодно Беларуси и Китаю, но и станет нашим совместным вкладом в развитие торговли по маршруту «Один пояс и один путь».