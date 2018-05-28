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Андрей Кобяков обсудил с представителями корпорации China Merchants Group детали предстоящего сотрудничества

28 мая 2018 11:01
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Новости Беларуси. 28 мая в правительстве Беларуси прошла встреча с представителями крупнейшей китайской корпорации China Merchants Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков обсудил с представителями корпорации China Merchants Group детали предстоящего сотрудничества-1

Андрей Кобяков обсудил с представителями корпорации China Merchants Group детали предстоящего сотрудничества-3

Это крупнейший инвестор проекта «Великий камень», учредитель совместной компании по развитию парка, курирует строительство на его территории современного логистического комплекса стоимостью в 120 млн долларов.

Помимо этого, китайские партнеры заинтересованы в увеличении объемов экспорта белорусского молока и мяса. И даже готова выступить экспортером и перевозчиком этой продукции.

Детали предстоящего сотрудничества обсудили сегодня, 28 мая, на встрече с премьер-министром.

Андрей Кобяков обсудил с представителями корпорации China Merchants Group детали предстоящего сотрудничества-6

Андрей Кобяков обсудил с представителями корпорации China Merchants Group детали предстоящего сотрудничества-8

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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