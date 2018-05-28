Андрей Кобяков обсудил с представителями корпорации China Merchants Group детали предстоящего сотрудничества

Новости Беларуси. 28 мая в правительстве Беларуси прошла встреча с представителями крупнейшей китайской корпорации China Merchants Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейший инвестор проекта «Великий камень», учредитель совместной компании по развитию парка, курирует строительство на его территории современного логистического комплекса стоимостью в 120 млн долларов.

Помимо этого, китайские партнеры заинтересованы в увеличении объемов экспорта белорусского молока и мяса. И даже готова выступить экспортером и перевозчиком этой продукции.

Детали предстоящего сотрудничества обсудили сегодня, 28 мая, на встрече с премьер-министром.