Официальный визит Александра Лукашенко в Грузию. Какие вопросы на повестке дня у Президента?

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта прибудет в Грузию с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Тбилиси у главы государства плотный график.

22 марта главы государств обсудят вопросы сотрудничества в политике, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире. По итогам переговоров планируется подписание международных документов.

В повестке дня – официальные переговоры с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили, ряд других встреч. Главы государств обсудят состояние общей экономики и перспективы сотрудничества. Кстати, оба лидера встречались в апреле 2015 года. Тогда стороны подписали более десятка соглашений. А еще договорились увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов.

Михаил Мятликов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии:

Мы активизировали сотрудничество. Как пример, могу сказать, что у нас более 200 было товарных позиций, по которым идет белорусский экспорт в Грузию. По результатам 2017 года – уже 320 товарных позиций на уровне четырех знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Поэтому спектр товаров, присутствующих на рынках Грузии, расширяется. Если мы найдем новые варианты доставки белорусской продукции, я думаю, что количество товаров и товарооборот мгновенно вырастет даже в разы, не побоюсь этого слова.

21 марта в Тбилиси стартовали Дни Минска. В столице Грузии официально открылось сборочное производство белорусских лифтов. И стороны уверены: это только начало. Нынешний визит и встречи на высшем уровне во многом подтолкнут страны к новым проектам.