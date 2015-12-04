Евросоюз готовит двухлетнюю заморозку Шенгенского соглашения

Евросоюз готовит заморозку шенгена. Возможность приостановки действия Шенгенского соглашения еврочиновники обсудят сегодня, 4 декабря, в Люксембурге. Причиной тому послужил набирающий обороты миграционный кризис.

Если в итоге это предложение будет поддержано, то Еврокомиссия сможет рекомендовать закрытие внутренних границ Шенгенской зоны сроком до двух лет. Ранее сообщалось, что французские власти могут потребовать от стран Евросоюза приостановить режим открытых границ после серии терактов в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.