Новости Беларуси. Беларусь и Сербия расширяют культурные и туристические связи. Стороны договорились о проведении в Белграде Дней Минска. Они состоятся весной 2016 года. Ответное мероприятие – Дни Белграда – запланированы в белорусской столице на осень. Это позволит укрепить торгово-экономические отношения двух стран, а также расширить сотрудничество в области культуры и туризма. По мнению экспертов, для этого созданы все условия. Между Беларусью и Сербией действует безвизовый режим. Кроме того, на высоком уровне налажено транспортное сообщение.

О необходимости развития партнерских отношений говорили в ноябре в Минске во время визита президента Сербии. Тогда главы двух государств договорились об увеличении в ближайшем будущем взаимного товарооборота до полумиллиарда долларов. В минувшем году этот показатель достиг 250 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.