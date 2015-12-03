МИД Беларуси: Беларусь готова наращивать свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности Европы

Новости Беларуси. Беларусь готова наращивать свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности Европы. Об этом заявил глава МИД Беларуси на заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ. Владимир Макей акцентировал внимание на факторах, которые снижают эффективность ОБСЕ. В межгосударственных отношениях по-прежнему доминирует право силы, противостояние, санкционное мышление, а дипломатия отходит на второй план.

В Белград сегодня, 3 декабря, прибыли главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Организации и партнеров. В фокусе их внимания — вопросы урегулирования конфликта в Украине, борьбы с терроризмом и роли ОБСЕ в преодолении миграционного кризиса в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.