Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Украине встретится в Минске 24 и 26 декабря. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров лидеров Украины, Германии, Франции и России. Об этом сообщает официальный сайт украинского президента.

Собеседники согласились с необходимостью выполнять все пункты минских договоренностей, среди которых вопрос прекращения огня, выхода на линию разграничения, которая закреплена в меморандуме от 19 сентября, отвод войск и тяжелого вооружения, а также скорейшего освобождения всех заложников.

Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин договорились продолжить телефонные консультации через несколько дней.

Напомним, Александр Лукашенко, находясь с визитом в Киеве, накануне заявил, что Беларусь будет делать все возможное для установления мира в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.