Новости Беларуси. Товарооборот в полмиллиарда долларов – цель, которую должны достичь Беларусь и Сербия. В эти минуты во Дворце Независимости проходит встреча лидеров двух государств.

Обсуждение вопросов экономики предварила торжественная церемония встречи президента Сербии. Томислав Николич прибыл в Беларусь накануне вечером. Это его второй визит в нашу страну в качестве главы государства.

В разговоре в формате один на один Александр Лукашенко еще раз тепло поприветствовал гостя, а также поблагодарил за поддержку, оказанную во время недавней президентской компании. Особо подчеркнув, что в политике между государствами нет никаких проблем. Страны поддерживают друг друга и в рамках международных организаций.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать, так же, как и вы, в международных организациях. Мы пообещали, что во время вашего председательства в ОБСЕ сделаем максимум для того, чтобы вы никогда не сказали, что мы были пассивны в этот период в Организации по безопасности сотрудничества в Европе. Недавно был ваш министр иностранных дел здесь, мы провели очень конструктивную беседу, обсудили все вопросы. Больше всего мы касались вопросов нашей братской Украины. И все, о чем просили нас ваши коллеги, мы свято исполняем, и не только потому, что это надо делать, что мы вам пообещали, но еще и потому, что Украина – очень близкая, родная нам страна. И мы хотели бы, чтобы там всегда был мир.

Я очень ценю наши личные отношения, дружеские отношения. Дай бог, чтобы у меня со всеми главами государств были такие отношения. Они очень многое значат для отношений государств.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

То, что я посетил вашу страну первым после президентских выборов, это, наверное, судьба. Ведь два года назад мой визит в Беларусь был первым после моей победы на выборах в Сербии. Хочу еще раз вас поздравить с победой. Добавлю, что предрассудки насчет Беларуси в Сербии до сих пор присутствуют, но где бы мы ни были в Минске, сразу видно, что город очень прогрессирует, как и вся страна. Мы утвердили наше сотрудничество и личную дружбу. В Евросоюзе я говорил, что не ошибаются, не сотрудничая с Беларусью. Затем европейские лидеры приехали в Минск, когда ситуация в Украине стала трагичной. Я надеюсь, что последовавшая отмена санкций будет прочной. Санкции – всегда позор для тех, кто их вводит, а не для тех, в отношении кого их вводят.

Это уже третья официальная встреча лидеров стран за последние три года. Такой регулярный политический диалог обеспечивает динамику сотрудничества. В частности, в торговле. В Сербию поставляются белорусские калийные удобрения, нефтепродукты, широкий ряд техники, шины, холодильники – всего полторы сотни позиций. Около половины импорта в нашу страну составляют фрукты и овощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем взаимной торговли в 250 млн долларов – это только половина пути к поставленной цели.

Александр Лукашенко:

Наша масштабная задача по увеличению товарооборота до 500 млн долларов еще не выполнена, но объем двусторонней торговли растет и достиг в прошлом году 250 млн долларов. В значительной степени этому способствует реализация договоренностей по развитию сотрудничества между Беларусью и Сербией, которые охватывают все сферы нашего взаимодействия. Вместе с тем продолжается поиск новых эффективных форм и перспективных направлений совместной работы. Мы только что договорились, и ваш министр экономики об этом сказал, что сегодня наша межправительственная комиссия проведет заседание и обсудит, как раз в этом смысле попытаются найти направления нашего сотрудничества, сотрудничества между Беларусью и Сербией, для того, чтобы ускорить и придать масштабный характер нашему экономическому сотрудничеству. В этой связи мы, к сожалению, пока не в полной мере используем потенциал инвестиционного сотрудничества, который имеет значительные резервы.

Известно, что более детально об инвестициях разговор пойдет 20 ноября. Президенты планируют посетить строительную площадку экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир» и примут участие в церемонии закладки памятной капсулы, которая символизирует начало реализации проекта.