Товарищ Макрон многие вещи трактует только так, как выгодно ему – Бузин

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Товарищ Макрон, или господин Макрон, просто-напросто многие вещи трактует только так, как ему выгодно или как ему интересно в этот момент, манкируя реальностью, манкируя фактами и, самое главное, показывая, что главный интерес в мире – это главный интерес его государства или группы государств. Поэтому не надо слушать тех, кто кроме себя в этом мире никого не видит.

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