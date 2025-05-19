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Умер легендарный советский хореограф Юрий Григорович: известна дата прощания

19 мая 2025 12:42
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Прощание с легендарным народным артистом СССР Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, пишет РИА Новости.

Советский и российский хореограф ушел из жизни в возрасте 98 лет. О его кончине стало известно в понедельник, 19 мая.

Юрий Григорович родился в Ленинграде. В памяти он останется как один из самых выдающихся хореографов двадцатого века. Он стал автором 8 оригинальных балетов, под его редакцией выходили почти все классические балеты, которые вошли в основу Большого театра.

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