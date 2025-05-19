Караник: все условия для проведения ЦЭ и ЦТ в Беларуси созданы

Все условия, необходимые для проведения ЦЭ и ЦТ в Республике Беларусь созданы. Об этом 19 мая заявил заместитель премьер-министра нашей страны Владимир Караник, сообщает официальный Telegram-канал «Правительство Беларуси».

Вице-премьер обозначил, что каждый год Президент Беларуси Александр Лукашенко возлагает на государственную комиссию задачу по контролю за соблюдением законодательства во время подготовки и проведению вступительной кампании в нашей стране. В первую очередь задача направлена на защиту прав и законных интересов людей.

Вступительная кампания в Беларуси начинается 27 июня. С этой даты стартует прием и зачисление абитуриентов в рамках целевой подготовки. Зачисление абитуриентов в основной набор высшего образования начинается с 12 июля, а в ССУЗы – с 18 июля текущего года.