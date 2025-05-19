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Арина Соболенко сохранила первую позицию в мировом теннисном рейтинге

19 мая 2025 11:47
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Арина Соболенко сохранила первую позицию в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даже несмотря на то, что не сумела достойно выступить на теннисном турнире категории 1000 в Риме. Там она остановилась на четвертьфинале, уступив впервые в карьере китаянке Чжэн Цинвень. В обновленном реестре на второе место поднялась американка Кори Гауфф. Ига Швентек опустилась на пятую строку. 

У Виктории Азаренко за 7 дней минус 19 позиций. Отныне она 73-я ракетка на планете. Александра Саснович выпала из первой сотни.

Во главе мужского рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер. Следом расположился новоиспеченный чемпион «тысячника» в Риме Карлос Алькарас из Испании. Третьим идет Александр Зверев из Германии. Лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 503-е место, у него серьезные потери – минус 111 пунктов.

# Теннис # Арина Соболенко

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