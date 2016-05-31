Торговля с Вьетнамом и единый рынок нефти: какие документы подписаны на саммите ЕАЭС в Астане

Новости Беларуси. День большой интеграции в столице Казахстана. На саммите Высшего Евразийского экономического совета в Астане утверждена концепция формирования единых рынков нефти и нефтепродуктов. Это один из итогов многочасового переговорного дня. Всего же в повестке значилось 14 вопросов. Президенты Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана затронули и тему углубления отношений ЕАЭС с третьими странами и международными объединениями, а также не обошли вниманием проблемы интеграционного сообщества.

В Акорду Александр Лукашенко прибыл первым из президентов. Еще вчера в зале для переговоров белорусский лидер со своим казахским коллегой провел двухстороннюю двухчасовую встречу. 31 мая в этом же кабинете Нурсултан Назарбаев встретился уже с Путиным. Три лидера были прародителями ЕАЭС. Согласно алфавиту, президенты тоже держатся вместе и на совместном фотографировании.

Короткое фотографирование – из-за насыщенной повестки дня. Первый, как и все остальные пункты встречи в узком составе – о сотрудничестве с другими странами и объединениями. Принципы торговли с Поднебесной, новые подходы во взаимоотношении со Старым Светом главы государств обсуждают в буквальном смысле в узком кругу. За круглым столом президенты оговаривают и условия сотрудничества с Камбоджией.

Дворец Нурсултана Назарбаева выстроен с размахом казахских степей. Это напоминает большую территорию ЕАЭС. Но и на таком пространстве интересы любой из стран союза потеряться не должны.

ЕАЭС разжал на своей территории тиски Евросоюза и огромной экономики Китая и становится привлекательным для стран с обеих сторон своих границ. Эксперты утверждают о 40 государствах. Кандидат в ЕС – Сербия и Вьетнам – хотят свободно торговать со странами ЕАЭС. Союзу пяти может быть полезен белорусский опыт сотрудничества с этими государствами.

31 мая Александр Лукашенко подписал договор о свободной торговле с Вьетнамом. Изначально пошлины обнулятся на половину ассортимента, к 2025 году – на 90% товаров, которыми торгуют участники соглашений.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Сегодня уже с уверенностью можно заявить о том, что Евразийский экономический союз состоялся как полноценное интеграционное объединение. Теперь сближение наших экономик проходит в соответствии с теми планами и сроками, которые мы наметили в договоре ЕАЭС. Мы знаем, что по всему миру возрастает интерес к нашему экономическому объединению, все более интенсивно развиваются международные контакты нашего союза. В этой связи по моему предложению как председателя нашей организации в этом году был объявлен годом углубления экономических отношений Евразийского экономического союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями.

На интеграцию интеграций первым обратил внимание Александр Лукашенко. Сегодня, выступая на расширенном заседании, и другие президенты тоже говорят о союзе союзов – Евразийского и Европейского. А вот Александр Лукашенко смело поднимает нерешенные внутренние вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение не эволюционировало – сначала Таможенный союз, затем Единое экономического пространство, наконец, ЕАЭС – количество этих изъятий и ограничений не изменилось, так и осталось на уровне 600. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-2013 годах он был на уровне $65 млрд, в 2015 году – всего $45 млрд.

Во-вторых, остается нереализованной инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран.

Третье, в сентябре прошлого года на заседании Евразийского межправительственного совета приняты основные направления промышленного сотрудничества. Мы определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей, наметили ориентиры взаимодействия в развитии экспорта промышленной продукции. Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач.

Четвертое, нами сделаны первые шаги по интеграции в энергетической сфере. Выработана и утверждена концепция формирования общего рынка электроэнергии. Сегодня мы рассмотрели такие же планы по газу, нефти и нефтепродуктам. Но от концепций до их воплощения в жизнь путь иногда бывает очень долгим. И причиной тому мы являемся сами.

Все, что я сказал прежде, нужно для того, чтобы уверенно вести диалог с внешними партнерами. Для этого нам необходимо сформировать собственный высокоразвитый единый рынок. Нам надо самим быть сильными, надо всячески укреплять свой союз. Тогда нам легче будет вести диалог и с Европейским союзом, и с Китайской Народной Республикой, и с другими. Тогда мы будем сильными и будем выступать с единых позиций. Пока этого нет.

Среди замечаний Александра Лукашенко: до сих пор не реализована белорусская инициатива об общих мерах против государств пятерки, которые в одностороннем порядке закрывают свои рынки от стран-партнеров союза. Еще в сентябре 2015 года договорились о промышленном сотрудничестве. А дальше? И самое важное – нет единых рынков углеводородов и фармацевтики. В унисон белорусскому Президенту – глава Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев, президент Кыргызской Республики:

Несмотря на положительные аспекты интеграции, в частности отмена таможенного контроля на границе с Республикой Казахстан, улучшение положения трудовых мигрантов в России и в других странах-членах ЕврАзЭС, хотел бы отметить и поддержать Александра Григорьевича Лукашенко в том, что до сих пор очень много различных барьеров между нашими странами. Поддерживая по формату такого сотрудничества, я хотел бы призвать, чтобы мы и впредь воздерживались от мер, способных поставить под угрозу достижения основных целей и задач интеграции, и направлять свои силы в первую очередь на устранение таких барьеров, которые могут дискредитировать саму идею союза.

Но это лишь внутренние нюансы. На международной арене авторитет Евразийского экономического союза растет. Аббревиатура ЕАЭС в одном ряду с такими транснациональными союзами, как ШОС, ЕС И АСЕАН.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы поддерживаем предложение казахстанского председательства сконцентрировать усилия на дальнейшем углублении экономических связей союза с другими странами и интеграционными объединениями. В первую очередь с государствами Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН. На этом направлении уже сделано немало: создана зона свободной торговли с Вьетнамом, готовится перечень конкретных проектов в развитии идей сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Шелкового пути».

Москва будет принимать следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета. В декабре могут быть подписаны новые договоренности. А нынешний саммит оказался более праздничным, чем программным.

Соглашению – два года. В этом возрасте человек лишь начинает уверенно держаться на ногах. А в формате ЕАЭС по единому экономическому пути движется население пятой части суши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.