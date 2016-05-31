В ЕАЭС сформируют единый рынок нефти и нефтепродуктов — концепцию утвердили в Астане главы государств-участников

Новости Беларуси. Главы государств-участников ЕАЭС утвердили концепцию формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. В соответствии с документом энергетические компании союзных стран получат недискриминационный доступ к нефтяной инфраструктуре партнеров, смогут закупать нефть и нефтепродукты без количественных ограничений по рыночной цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На саммите Высшего Евразийского экономического совета, который прошел 31 мая в Астане, главы государств пятерки обсудили 14 вопросов. Среди них углубление отношений ЕАЭС с третьими странами и международными объединениями. В частности, стороны затронули тему сотрудничества с Евросоюзом и Китаем. Речь также шла о Сингапуре и Камбодже. Экономический потенциал такого взаимодействия будет проанализирован рабочими группами.

Обсудили, безусловно, и внутренние вопросы интеграционного сообщества. Проблемных тем звучало немало. Так, во время переговоров Александр Лукашенко обратил внимание участников саммита на то, что равные экономические условия в ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, не все развивается так, как мы планировали. Проблемы еще остаются. Самые острые из них мы сегодня обсудили. Прежде всего, необходимо перевести теоретические наработки в практическую плоскость. Во-первых, следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение не эволюционировало – сначала Таможенный союз, потом Единое экономического пространство, наконец, ЕАЭС – количество этих изъятий и ограничений не изменилось, так и осталось на уровне 600. Равные условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-2013 годах он был на уровне $65 млрд, в 2015 году всего $45 млрд.

Во-вторых, остается нереализованной инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран.

Третье, в сентябре прошлого года на заседании Евразийского межправительственного совета приняты основные направления промышленного сотрудничества. Мы определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей, наметили ориентиры взаимодействия по развитию экспорта промышленной продукции. Теперь надо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач.

Четвертое, нами сделаны первые шаги по интеграции в энергетической сфере. Выработана и утверждена концепция формирования общего рынка электроэнергии. Сегодня мы рассмотрели такие же планы по газу, нефти и нефтепродуктам. Но от концепций до их воплощения в жизнь путь иногда бывает очень долгим. И причиной тому мы являемся сами. Поэтому Евразийской экономической комиссии необходимо усилить работу в этом направлении и принять исчерпывающие меры для реализации указанных проектов.

Наряду с этим давно обсуждается вопрос о создании единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Однако и здесь дальше разговоров дело не пошло.

В сегодняшней повестке дня многие вопросы связаны с определением места нашего союза в мировой экономической системе. И все, что я сказал прежде, нужно для того, чтобы уверенно вести диалог с внешними партнерами. Для этого нам необходимо формировать собственный высокоразвитый единый рынок. Нам надо самим быть сильными, надо всячески укреплять свой союз. Тогда нам легче будет вести диалог и с Европейским союзом, и с Китайской Народной Республикой, и с другими. Тогда мы будем сильными и будем выступать с единых позиций. Пока этого нет.