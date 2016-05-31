Портрет делегата ВНС от Минска: мужчина за 40 с высшим образованием и работой в социально-культурной сфере

Новости Беларуси. 400 минчан представят самый крупный город страны на Пятом Всебелорусском народном собрании.

Масштабный форум, состоится 22-23 июня. На городском собрании составили собирательный портрет столичного делегата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти 90% делегатов 5-го Всебелорусского народного собрания от Минска имеют высшее образование. Из них 11% - ученые степени.

Более половины составляют возрастную группу от 41 года до 60 лет. Граждане до 31 года - 11%. Среди избранных делегатов 30% - женщины.

Представители рабочих специальностей составляют 5%, инженерно-технические работники - 9%, представители социально-культурной сферы - 26%, общественных объединений и политических партий - 9%.

Среди избранных делегатов - 12 студентов вузов и средних специальных учебных заведений.