«Только совместная работа нам даст великое будущее» – Гурулёв о кооперации внутри Союзного государства

Андрей Гурулев, генерал, депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России»:

Это же, поймите правильно, без сомнения, это и безопасность, нормальная работающая экономика, а, в-третьих, это кооперация. Кооперация экономики. Ведь мы, к сожалению, многие связи, которые от Советского Союза остались, мы их нарушили. Давайте признаем, есть же такое? Есть. А сегодня их опять сшив воедино, мы будем в разы сильнее. Я думаю, вот это самое главное. Я думаю, что и Беларуси точно так же надо развиваться. И это видно, что у вас это происходит. А на сегодня под санкциями, понятно, что, наверное, Россия будет генеральным партнером в этом вопросе, в том числе вместе осуществлять. Поэтому здесь мы сшиты воедино, я думаю, что у нас все получится. И, конечно, те отношения, которые с Беларусью, мы даже среди депутатов вот сидим, эту тему обсуждаем частенько. И с вашими коллегами, которые на телевидении работают там, и с Сашей Шпаковским, и с Вадимом Гигиным, который у Соловьева работает, все едины во мнении, что именно только совместная работа нам даст великое будущее.

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