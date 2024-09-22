Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Знаете, провокации могут быть и с другой стороны. Со стороны Европы и стран НАТО. Мы понимаем, что Европа уже разрешает наносить удары дальнобойным оружием, однако мы знаем, что Зеленский летит через океан. Ну, мы же злые русские, мы орки, мы ни перед чем не остановимся, тем более мы видим, как Израиль взрывает пейджеры, рации, и спецслужбам в принципе руки развязали. Я ничуть не удивлюсь, если самолет Зеленского упадет где-нибудь в Атлантическом океане, а скажут, что это Россия сделала. И попробуй докажи, что это из подводной лодки из-под Кубы где-нибудь взлетела ракета, еще что-то. А на самом деле он будет взорван изнутри.

Провокация может быть и таким путем реализована. Мы понимаем, что Зеленский периодически неуправляем, как говорят инсайдеры, причем западные. Западная пресса пишет, что нападение на Курскую область не было согласовано ни с Великобританией, которая управляет военным блоком в Украине, ни с Соединенными Штатами, которые управляют политической системой в Украине. Это было самодурство. И что с ним делать, теперь никто не знает. Это превратилось в гигантскую мясорубку, куда было отправлено огромное количество боевиков украинских, они там все полегли, удобрили Курскую землю. Российские Вооруженные силы ее освобождают очень осторожно, аккуратно, километр за километром. Но смысла никто не понимает. Обменять курский участок границы на что – на Херсонскую область, Запорожскую? У нас есть четко поставленные задачи специальной военной операции – это административные границы ДНР и ЛНР, границы Запорожской и Херсонской областей по референдуму. На что обменивать – только Зеленскому, наверное, понятно.

А провокации, конечно, будут. Мы уже понимаем, что будут нанесены удары и дальнобойным вооружением, скорее всего. Мы видим атаки на Тверь, видим, как дроны долетают до Москвы. Нужно понимать, что часть дронов запускается в том числе и с территории России. Какие-то предатели, террористы, которым платят деньги. Провокации будут, но я бы и на месте Зеленского не расслаблялся, потому что он, по факту, уже не нужен. Они могут обставить таким образом: Зеленского взорвали какие-то свои чуваки, которых он достал, они уже об этом прямо говорят, в Верховной раде несколько депутатов очень ярко выступают с тем, что нужно проводить выборы, ситуация на фронте, условно говоря, стабилизировалась, есть шанс провести выборы. Россия точно не наносит удар по гражданскому населению, придумайте, как провести выборы. Через свою ДІЮ электронную или еще что-то.