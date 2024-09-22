Сможет ли Украина получить разрешение на удары вглубь России – мнения экспертов

Даст ли Запад Киеву разрешение на удары ракетами вглубь России? Даже за минувшую неделю были разные заявления. Сперва Великобритания разрешила, потом, проконсультировавшись с Соединенными Штатами, решили все-таки отложить, но эти дискуссии ведутся. И Украина, естественно, на этом настаивает. И важно отметить, что Владимир Зеленский планирует встречу с нынешним президентом США Джо Байденом и рассчитывает его уговорить.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Зеленский планирует встретиться еще и с Камалой Харрис, и с Дональдом Трампом. Я, правда, не знаю для чего. Видимо, свататься едет с пирогами. Ну, или какой-то там другой украинской традицией. Я не знаю, как они там выдают замуж или женят друг друга. Что касается дальнобойного вооружения, на мой взгляд, действительно решение было принято. Но вот этот блиц-комментарий Владимира Путина нашему коллеге Павлу Зарубину, когда Путин конкретно сказал. И мне кажется, он уже устает некоторые вещи говорить по одному и тому же кругу просто несколько раз.

Есть теория, и я ее сторонник, она немножко конспирологическая, что после этого комментария Владимира Путина с российскими военными связались представители блока НАТО: расшифруйте, что он имел в виду. А наши им объяснили, что, скорее всего, в случае активного участия НАТО в этом конфликте, то будет нанесен удар, множественный удар не ядерным, самое важное, оружием. Оно у нас есть. Даже, в конце концов, «Воевода» у нас стоит, пылью покрывается, «Сармат». И будет нанесен множественный одновременный удар по каким-то столицам европейским. Те, которые будут принимать участие. Может быть, скорее, не столицы даже, а воинские какие-то части, какие-то военные базы, еще что-то. И вот тогда уже Великобритания начала отматывать назад и говорить, что нет, давайте мы все-таки дальше подумаем.