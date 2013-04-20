Президент Беларуси внес свой вклад в реконструкцию Площади Флага в Минске

20 апреля - суббота и субботник. Для апреля - дело не новое. Но... Новую площадь презентовал во время субботника Президент Лукашенко. Жители Минска и гости столицы уже заметили огромный флагшток на проспекте Победителей, верхушка которого с наступлением темноты мигает, как маяк. Бога торговли Меркурия, который возвышался над выставочным комплексом «Белэкспо», заменил более понятный белорусам национальный символ: на флагштоке будет развеваться полотнище национального флага.

Всегосударственные символы – в радиусе 50 метров. Площадь Государственного флага Республики Беларусь объединит в себе все то, чем гордится наша страна. Герб разместится на основании флагштока, симметрично с двух сторон от лестницы появится стела с текстом гимна и карты Беларуси. По радиусу вдоль пешеходных дорожек разместятся 7 гранитных трехметровых стел с бронзовыми гербами областей и Минска. Даже цветочные композиции будут оформлены в стиле национального орнамента.

Ширина флагштока – 30 сантиметров вверху и полтора метра в основании. Высота – 70 метров, это почти, как 25-этажный дом. Впрочем, впечатлит размерами и сам флаг площадью 100 квадратных метров, весом 25 килограммов. Он будет выполнен из специальной водонепроницаемой и невыгораемой ткани. Поднимать и опускать полотнище можно будет как автоматически, так и с помощью дистанционного управления.

Площадь Государственного флага расположена на проспекте Победителей и находится на территории Национального выставочного центра «Белэкспо». Однако появиться она могла в других значимых местах Минска: около Дворца Республики или на въезде в город.

Анна Аксенова, главный архитектор проекта:

Это место очень замечательно тем, что оно находится на пересечении главной магистрали, проспекта Победителей и улицы Орловской. Здесь находится большая красивая зона рекреационная, это зона отдыха недалеко от Парка Победы. Очень красивое здание выставочного павильона «Белэкспо».

Флагшток выполнен из нержавеющей стали и одновременно выполняет функцию городского маяка. А после окончания работ еще и будет подсвечиваться прожекторами. Есть в стеле и небольшой секрет: в основании флагштока маленькая, едва заметная дверь. За ней находится лестница для технического обслуживания: поменять лампочку, смазать шарнир. Однако пройти туда сможет только специалист.

Наличие в стране Площади флага – это явный признак отношения к государственным символам. Подобные места почета существуют и в других странах.

Анна Аксенова, главный архитектор проекта:

Интересное решение, на мой взгляд. Недавно был построен флагшток в Баку. Его высота – 163 метра. Мы определяли эту точку и размер флагштока именно по видовым точкам, чтобы высота флагштока соответствовала именно масштабу нашего города.

Внести свой вклад в реконструкцию Площади Флага отправился 20 апреля и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Перед началом работы председатель Мингорисполкома Николай Ладутько рассказал Президенту, как преобразится этот район в ближайшие годы.

Правила для всех одни: перед началом работы все участники субботника прошли инструктаж по технике безопасности – и сразу же за работу!

Глава государства на субботнике выполнял работы по устройству бетонного основания под гранитные мощения площади. Сейчас на объекте облицовывают подпорные стены, мостят покрытие и облицовывают системы поднятия флага.

Продуктивным оказался 20 апреля субботник и для аппарата Совмина. Премьер-министр Михаил Мясникович и его заместитель Анатолий Тозик трудились на строительстве аквапарка. Новую аллею во Фрунзенском районе подарили Минску депутаты. Около Театра Оперы и Балета работали сотрудники Мингорисполкома, представители политических партий, общественных объединений, ветераны. Чиновники Администрации Президента помогали реконструировать стадион «Динамо».

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Белорусским людям очень нравится такая традиция. И вообще, это - своего рода рубеж между зимой и летом, и, как правило, после субботника всегда и город, и вся страна преображается.

По предварительным данным, во время Республиканского субботника заработано около 50,5 миллиардов белорусских рублей. Эти деньги пойдут, в частности, на подготовку к летнему сезону детских лагерей, а также на приобретение машин скорой медицинской помощи. Ну а сегодняшнюю работу белорусов на субботнике можно считать скорой помощью стране после затяжной зимы.