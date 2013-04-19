Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к народу и Национальному собранию. Были затронуты все сферы. Фактически, это стратегия развития страны на ближайшие месяцы.

Глава государства считает необходимым реализовать три национальных проекта для обновления Беларуси - это модернизация экономики, информатизация общества, поддержка молодежи и ее масштабное привлечение к государственному строительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Пятого созыва депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси это первое обращение с посланием Главы государства. Очень много внимания в своей речи Александр Лукашенко уделил модернизации. Ее идея затрагивает не только сферу промышленности или экономики, но и психологию управленцев. Президент озвучил три составляющие формулы стратегии развития: скорость, гибкость и творчество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы выигрывать в тяжелой конкурентной войне на мировом рынке, мы должны постоянно обновлять знания, технологии, оборудование, системы управления. Поэтому сегодня главная стержневая идея для Беларуси - идея обновления. Обновление – это не отказ от нашей модели прежнего пути, обновление - это новый этап нашего развития. Модернизация – имеется в виду обновление того, что нам осталось от прежних поколений, от технологичной страны, которая была с другими странами, двумя странами, лидером в технологиях, в своем развитии. И мы это не загубили. Но пришло время обновлять. Кроме этого, мы не только обновляем старые, мы строим новые предприятия. Мы при этом должны опереться на три мощных национальных проекта, которые позволят обновить государство. И первый проект – это модернизация нашей экономики. Второй – информатизация общества. И третий – поддержка молодежи и ее масштабное привлечение в широком смысле слова к государственному строительству.

Установили, более того, критерии эффективности модернизации: достижение годовой выручки от реализации продукции на одного занятого - не менее 60 тысяч долларов.

В качестве контраргументов проводимой в стране модернизации зачастую приводится так называемая концепция приватизации. На вопрос: «А что лучше — продать крупные предприятия или заниматься самим их развитием?» Александр Лукашенко дал развернутый ответ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смысл наших структурных реформ заключается не в раздаче государственных активов, то есть заводов, фабрик, приватизации, продажи их за бесценок, сплошной приватизации, как нам настойчиво советуют и внутри, и из зарубежа, а при обретении нового качества экономики – в этом смысл нашей модернизации. Подчеркну, речь не идет о радикальном изменении и отношении собственности. Мы за многообразие форм собственности. А наши подходы к приватизации неизменны. Мы можем продать любое предприятие. Но никаких кулуарных, скрытых, коридорных сделок здесь никогда не будет. Принципы озвучены не один раз. Хочешь купить – плати рыночную цену, плюс возьми обязательства вложить деньги в производство, сохранить рабочие места, обеспечить людям достойную заработную плату. Нам нужна такая приватизация и такие инвесторы, которые обеспечат расширение товарных рынков, создание новых производств и технологий, а главное, дадут хорошую зарплату работникам, а не те, при которых трудовой коллектив остается с мизерной зарплатой, а все деньги забирает кучка акционеров.

В послании Президента звучала тема и новейших технологий. В области передачи данных, нано и биоразработок, так называемой «сланцевой революции в газовой отрасли». Такого роды черты передовых экономик мира должны активнее развиваться и в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уже в этой пятилетке не менее сорока процентов прироста экспорта дадут наукоемкие производства с низкой импортоемкостью. Био, нанотехнологии, фармация, информационные и оптоэлектронные технологии. За два последних года на основе отечественных разработок мы создали и развиваем три десятка новых биотехнологических производств. Особенно важны для нас сельскохозяйственное и фармацевтическое направления, имеющие наибольший потенциал роста. К 2015 году выходим на объемы в сотни миллионов долларов, за пятилетку ожидается более чем пятикратный прирост по производству - с $70 млн. до $360 млн. - и выручке на одного занятого в этих сферах - с $39 нынешних до $212 тысяч. Не $60 тысяч, как мы планировали, а $212. На современном этапе стратегической целью должно стать построение экономики, знаний и услуг. Высокотехнологические секторы экономики должны органично вырасти рядом с традиционными отраслями. И основой для этого прорыва может и должна стать масштабная информатизация общества. Она обязана охватить все без исключения сферы нашей жизни: от онлайн-образования и телемедицины до компьютерных систем учета расхода топлива. Успех конкурентоспособности Беларуси в глобальной экономике напрямую зависит от того, удастся ли нам сделать ставку на новое энергичное и творчески мыслящее поколение молодых белорусов.

Тема роста доходов белорусов логично вытекала и продолжала объемный экономический блок. Есть определенный дисбаланс в этой сфере, но и планы его выравнять на карандаше у Главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Согласитесь, не должен учитель либо медицинский работник чувствовать себя ущербным перед работниками других сфер. На текущий год в бюджете заложено неоднократное повышение тарифной ставки первого разряда бюджетников и пенсий, пособий. Я хочу подчеркнуть: никакого популизма. Я сказал о медицинских работниках и педагогах, к примеру. Мог бы сказать и о других. Пока они сами не начнут также себя оптимизировать, министры здесь присутствуют, ни о каких высоких зарплатах речи быть не может. Не надо питать иллюзий, что исчезнет дифференциация в оплате труда. Речь идет только об устранении перекосов. Конечно, хотелось, чтобы у всех зарплата росла как можно быстрее и чаще, однако легких решений здесь нет.

Конечно, хотелось, чтобы у всех зарплата росла как можно быстрее и чаще, однако легких решений здесь нет. Пустые напечатанные деньги немедленно влекут за собой рост цен. И это сводит на нет любое повышение зарплат и любую прибавку доходов. Поэтому мое требование остается прежним: заработная плата должна быть заработана. Ее рост полностью зависит от нас. Если сумеем модернизировать предприятия, повысить производительность труда, выгодно продать продукцию, то наш труд будет оплачен в больших размерах. Соответственно, вырастут доходы бюджетников, размеры пенсий и пособий.

Правительству предстоит более эффективно осуществить контроль за ростом цен в стране. Президент поставил задачу основательно взяться за этот вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня в Беларуси нет и быть не может оснований для роста цен. Любые факты их повышения сверхпрогнозного уровня, особенно на потребительские товары, должны быть предметом немедленного и жесткого разбирательства. Внутренний рынок следует решительно зачистить от тех, кто пытается нажиться за счет сверхприбыли, пользуясь своим доминирующим и не только доминирующим положением.

Точно так же необходимо сделать за ценами в ЖКХ. Надо взять на контроль сметы затрат буквального каждой структуры в жилищно-коммунальном хозяйстве. Электроэнергетики, газовая отрасль. Обоснованность затрат на каждом этапе ценообразования должна контролироваться самым жесточайшим образом.

На практике необходимо руководствоваться хорошо известным правилом: цены быстро растут у тех, кто злоупотребляет своим положением на рынке, кто небрежно и безответственно их считает. Мое требование к Правительству и Национальному банку остается неизменным: прирост потребительских цен за год не должен превышать прогнозный. Лучше, если он будет около 10%.

По темпам строительства жилья Беларусь опережает все страны СНГ. Господдержка нуждающимся сохранится, но эта помощь будет адресной и более эффективной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Своя квартира, свой дом, своя крыша над головой должна быть у каждой семьи. Сотни тысяч семей обзавелись своим жильем благодаря очень мощной государственной помощи. По моему поручению, к апрелю текущего года уточнены списки таких семей. В результате с учета, что вы думаете, снято 85 тысяч граждан, которые не имели права быть в числе очередников. Мы также устанавливаем жесткие требования при сдаче в аренду жилья, построенного с господдержкой. Сегодня построил по льготным кредитам жилье – завтра сдал в аренду, так я понимаю? И получает от этого доход. Так зачем помогали этому человеку, если ему жилье не нужно? С текущего года для состоящих на учете нуждающихся жилье строится по госзаказу, то есть сначала жилой дом будет построен, затем уже готовое жилье будет предоставляться гражданам по ценам, сложившимся на дату дома в эксплуатацию с выдачей льготного кредита. Кроме того, в самое ближайшее время будет ужесточена ответственность застройщиков при долевом строительстве. Сроки, стоимость строительства, закрепленные в договоре, будут жестко контролироваться и строго соблюдаться. И не дай Бог это мои указания кто-то не услышит. В случае их нарушений по вине застройщика все дополнительные расходы лягут на него. Плюс застройщик заплатит дольщикам существенный штраф. Все эти меры, уверен, создадут цивилизованный рынок строительства и позволит нам продвинуться дальше в решении жилищной политики. При этом я Ладутько и других предупреждал, что застраивать должны добросовестные застройщики, у которых не просто в собственной квартире на кухне стул, стол и табуретка и которые приходят, берут ресурсы в наших банках как посредники, нанимают строительную фирму, нашу организацию. Она им строит – «Промстрой» или какой-то «Трест», а они потом продают, еще держат на самом высоком уровне цены на рынке, получая сверх прибыли. Это что, нормально? Так вы возьмите эти деньги в банках, пойдите к этому застройщику, обяжите его строить, это, в основном, госпредприятие, и даже частное, на которое вы влияете, причем существенно, и продайте по нормальной цене и положите деньги в государственный карман. Об этом мы договорились, поэтому вот этих шарлатанов чтоб в этом году (я вас предупреждал еще в конце прошлого года) на рынке строительства быть не должно!

Озвучил Президент и ход работы по оптимизации численности чиновников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономию нужно продемонстрировать на своем примере. У нас есть резерв, чтобы сократиться. В этой связи 12 апреля мной подписан Указ, предусматривающий сокращение количества государственных служащих на 25% или на 13.617 единиц. При этом центральные органы сократим на 25%, облисполкомы - примерно на 29%, а райисполкомы – на 17%. Но сокращение не должно быть бездумным, механическим, обижающим человека. Нельзя допустить потери инициативных, ответственных работников, составляющих основу госаппарата. В первую очередь должны уйти те, кто случайно попал в государственный аппарат или просто не видит себя на госслужбе.

С трибуны Парламента Глава государства предупредил нечистых на руку чиновников об ответственности. Управленец должен быть честным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мужики! Петля, она ж такая, голову сунул – и нет тебя. Ни сунь голову в петлю, не лезь сам туда, не делай это. Вы это считали, как будто какой-то пиар. Да нет никакого пиара! Ну, короче, я всех предупредил, и вот, третий раз об этом говорю. Шаг влево – шаг вправо – вы знаете, что будет. Не троньте чужого, ведь боком все равно вылезет! Вы ж все верующие. Зачем же вы воруете? Почему вы плохо работаете? Каждый чиновник должен четко понимать, что за использование служебных полномочий в корыстных целях придется ответить по закону. Предупреждаю также руководителей предприятий, которые не принимают должных мер по установлению благонадежности контрагентов, которые не предпринимают, не понимают и не хотят понимать, что они должны быть кристальными, как слеза, как стекло, потому что они на переднем крае, они постоянно лицом к лицу перед своими людьми, перед своими трудовыми коллективами.

В вопросах международной политики Беларусь остается приверженной своим традиционным позициям и ценностям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже сказал о США, я сказал о Европейском союзе. Будет воля с их стороны – мы свой путь пройдем очень быстро. Мы не хотим с вами ссориться и ругаться, мы хотим быть с вами в добрых нормальных отношениях. Но мы никогда (повторяю уже в который раз, в том числе с этой трибуны) не пойдем на то, чтобы стать перед кем-то на колени, сгорбиться. Что касается нашей внешней политики, я не буду об этом долго говорить, об этом много сказано, приводить здесь конкретные примеры. Все, о чем мы договорились с нашими партнерами, с Китаем, Россией, Индией, Латинской Америкой, с Африкой сейчас, Азией, с Юго-Восточной Австралией начинаем развивать отношения, с Европейским союзом, нашим основным экспортным потребителем, - все, о чем мы договорились, мы будем свято выполнять.

Вопросы депутатов Главе государства касались самых разных тем. От формирования дорожных фондов до внешней политики. В частности, как быть Беларуси в ситуации присоединения к ВТО наших ближайших экономический партнеров — России и Казахстана.

Елена Шамаль, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Какие, на Ваш взгляд, перспективы вступления Беларуси в ВТО и какие шаги наша страна намерена предпринять в этом направлении?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, мы фактически в ВТО. После того как Россия, наш основной партнер, вступила в ВТО, мы фактически там оказались. Фактически. Более того, вырабатывая нормы Единого экономического пространства, нормотворческую базу, нормативную базу создавая, мы фактически отталкивались от ВТО. И мы, таким образом, приняли на себя обязательства и договоренности России с ВТО. Поэтому мы уже фактически, не поставлены перед фактом, что они вступят, мы там уже. Практически там. Что касается того, что мы еще юридически не там, не хочу глубоко вдаваться, но в какой-то степени нам это и выгодно. Где-то мы несем чуть-чуть какие-то, может быть, потери. Но самое главное, вы говорите, Казахстан одной ногой там, и так далее. Мы тоже практически одной ногой там. Недавно США, опять не хочу углубляться, предупредили нас о том, что мы не будем политизировать ваше вступление в ВТО, мы практически не будем ни блокировать и противостоять этому процессу. Это великое дело. То же самое Европейский союз. В ближайшее время мы можем стать членами ВТО. Но еще раз подчеркиваю: практически мы уже там.

Недавний теракт и технологическая катастрофа США говорит о необходимости переосмысления политики безопасности в мире.

Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Можем ли мы всем миром сообща противостоять вот таким угрозам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы очень правильно повернули этот вопрос. Действительно, без всеобщего напряжения сил мы с этими проблемами не справимся. Бывает же еще, и могут быть, еще более сложные проблемы. И нам надо вырабатывать вместе методы борьбы и противостояния этим явлениям. Это говорит о том, что ни одна, даже самая высокотехнологичная страна не может быть защищена в нынешнем мире на 100% от всяких невзгод. Даже США.

Интересный вопрос и одновременно предложение прозвучал от депутата Людмилы Добрыниной о возможностях Беларуси занять свою нишу на мировом рынке предоставления безопасных банковских услуг, в связи с дискредитацией кипрских финансовых институтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Давайте пригласим в нашу республику, у нас есть возможность и стабильность, а главное, есть возможность эффективно вкладывать в экономику имеющийся капитал в ее модернизацию. Спасибо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Абсолютно с вами согласен. Коль уж вы затронули этот вопрос, я о нем нигде не говорю, но я уже поставил такую задачу. Давайте подумаем. И, откровенно говоря, мы имеем сегодня два банка. Я все думаю о том, чтобы сделать какими-то их особенными, чтобы туда контролеры меньше ходили и так далее, чтобы мы по всем мировым стандартам могли мировым этот банк сделать, один и второй. Может быть, объединить, если в этом будет необходимость. Они государственные, банки. Для того, чтобы люди могли не только оттуда, но и наши люди (ну, кто-то не хочет, может, в нашем обществе показывать свои там большие деньги заработанные) – пожалуйста, храни в этом банке. А что касается стабильности, то в этом нет никаких сомнений. И вот, будучи в командировках в последнее время, да и разговаривая с отдельными людьми, я равно им об этом и говорю: теперь вы убедились, где надо было хранить деньги? По крайней мере, мы никогда в жизни бы не залезли в чужой карман и не забрали чужие деньги, как это сделали демократы в Европейском союзе.

Телеверсия Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию смотрите 19 апреля в 21.00 на всех национальных телеканалах.