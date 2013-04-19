Госпомощь в жилищном строительстве в Беларуси будет не только адресной, но и жестко контролируемой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратился 19 апреля с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпомощь в жилищном строительстве будет не только адресной, но и жестко контролируемой. Сотни тысяч семей в Беларуси уже обзавелись собственным жильем. Особые требования предъявят к сдаче в аренду квартир, построенных с господдержкой. С текущего года по иному будут строить жилье по госзаказу для нуждающихся.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прямая государственная поддержка граждан в обеспечении жильем сохраняется сегодня и будет сохранена впредь. Но она становится более адресной, учитывающей реальные финансовые возможности граждан. Оказывать ее будем только тем, кто в ней действительно нуждается. Мы также устанавливаем жесткие требование при сдаче в аренду жилья, построенного с господдержкой. Сегодня построил по льготным кредитам жилье – завтра сдал в аренду. Так я понимаю? И получает от этого доход.

Отныне государственная помощь в жилищном строительстве будет не только адресной, но и жестко контролируемой в отношении ее целевого использования. С текущего года для состоящих на учете нуждающихся жилье строится по госзаказу. То есть сначала жилой дом будет построен, затем уже готовое жилье будет предоставляться гражданам по ценам, сложившимся на дату ввода дома в эксплуатацию, с выдачей льготного кредита.

Также расширяются возможности граждан самостоятельно решать свой жилищный вопрос. Создаем сектор арендного жилья, увеличиваем долю индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, в самое ближайшее время будет ужесточена ответственность застройщиков при долевом строительстве. Сроки, стоимость строительства, закрепленные в договоре, будут жестко контролироваться и строго соблюдаться. И не дай Бог это мои указания кто-то не услышит. В случае их нарушений по вине застройщика все дополнительные расходы лягут на него. Плюс застройщик заплатит дольщикам существенный штраф. Все эти меры, уверен, создадут цивилизованный рынок строительства.