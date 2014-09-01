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Война в Украине: горит аэропорт Донецка, снарядом поврежден газопровод, есть погибшие

01 сентября 2014 07:35
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Новости Украины. На юго-востоке Украины не стихают масштабные бои. Активные военные действия на данный момент проходят в районе аэропорта Луганска. Горит воздушная гавань и в Донецке. Из окон и дверей здания идет черный густой дым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром город подвергся массированному артобстрелу. Снарядом был поврежден газопровод. Пострадали и жилые кварталы. Поступает информация о жертвах среди мирного населения. Их число уточняется.

Зоны боевых конфликтов пытаются покинуть сотни мирных жителей. Только по официальным данным, с момента возникновения конфликта на юго-востоке страны свои дома покинули свыше 400 тысяч жителей региона.

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