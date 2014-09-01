Киев между саммитом 26 августа и встречей контактной группы ОБСЕ - Украина - ЕС 1 сентября в Минске

Новости Украины. Уже 1 сентября в Минске ситуация в Донбассе вновь будет обсуждаться в рамках контактной группы «Украина-ОБСЕ-Россия». Кто именно будет представлять стороны на переговорах доподлинно не известно.

По информации пресс-службы президента Украины, среди участников могут быть экс-президент этой страны Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов. Они же ровно месяц назад работали на первых консультациях в Минске вместе с представителями ОБСЕ и самопровозглашенной Донецкой республики.

Решение о продолжении диалога на белорусской площадке было поддержано на саммите в Минске.

В Брюсселе президент Украины Пётр Порошенко заявил, что проект мирного плана по урегулированию ситуации в Донбассе будет обсужден 1 сентября на встрече контактной группы в Минске. В самой же Украине кризис, похоже, входит в более острую фазу. Неделя выдала напряженной.

Кабинет министров страны возобновил курс на вступление в НАТО.

До этого момента Украина настаивала на своем внеблоковым статусе. Представители самого Северо-Атлантического альянса подтвердили, что при соблюдении ряда условий Украина может войти в военный блок. Этот, в своем роде, момент истины, происходит на фоне появления противоречивой информации об отступлении украинской армии и вторжении российских войск на территорию страны.

Жертв военного конфликта на юго-востоке страны стало больше. Если до середины июля в конфликте ежедневно гибло 11 человек, то в августе - в 3 раза больше.

Гривна продолжает падение, а президент Порошенко — консультации с Западом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Последний уик-энд уходящего лета Киев живёт своей обычной мирной жизнью. Крещатик и Майдан больше не выглядят военным лагерем, и киевляне спешат воспользоваться моментом.

Житель Киева:

Вы прекрасно видите, что в Киеве ничего не происходит. Люди так же ходят взаведения, гуляют, отдыхают. Цены чуть выросли. Особенно это ощущается, если за границу едешь, так как курс доллара вырос на 40%.

Однако, иллюзия мирной жизни рассеивается при ближайшем рассмотрении. Линия фронта, ушедшая из центра столицы далеко на восток страны, подсматривает за мирным Киевом с рекламных щитов и телевизионных экранов.

Сколько раз этим летом повторяла про себя слова этой песни Ольга Смирнова, не сосчитать. Сегодня её жених Николай дома, а точнее, в военном госпитале. После боёв на востоке страны, ранения и операций сегодня у него достаточно сил, чтобы сказать «да» своему будущему.

За последние недели это уже четвёртая свадьба в стенах Главного военного госпиталя Украины.

Николай Смирнов боец 11 батальона территориальной обороны «Киевская Русь»:

Очень хочется надеяться, что после этого дня будет всё спокойно и тихо, будет мирное небо над головой. Но все мы понимаем, что пока до этого далеко. Так что придётся ещё побороться, придётся защитить своих любимых и близких, своих жён и матерей. Пусть знают, что они в надёжных и сильных руках.

Счёт раненых среди украинских военных, участвующих в компании на востоке страны, уже приближается к отметке в 3 тысячи человек. Таковы официальные цифры Министерства обороны.

Анатолий Казмирчук, главный врач Военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» министерства обороны Украины:

Сейчас у нас на излечении порядка 400 бойцов. Это и раненые, и пациенты с различными заболеваниями. У нас полностью укомплектован штат госпиталя, что позволяет оказывать качественно всю необходимую помощь. Но с учётом количества пациентов, к каждому больному приставить врача сегодня мы не в состоянии.

На этой неделе жертв украинского конфликта подсчитали и в Организации объединенных наций. По данным ООН, с середины апреля на востоке Украины погибли 2 тысячи 593 человека. С учётом жертв малазийского Боинга эта цифра возрастает почти до 3 тысяч. В среднем в период с апреля до середины июля в конфликте ежедневно гибло 11 человек. За последний месяц эта цифра достигла 36 человек в сутки и продолжает расти.

Александр Добриян, СТВ:

Лукьяноское военное кладбище города Киева. Здесь покоится прах участников двух мировых войн 20 столетия, прокатившихся по территории Украины. Одних только героев Советского союза более 200. Сегодня рядом с ними появляются всё новые и новые могилы. Героев необъявленной войны приходят проводить в последний путь тысячи украинцев.

Среди последних погребений могила командира батальона «Киевская Русь» Александра Гуменюка. В бою, в котором погиб этот известный на всю Украину военный, был ранен и старшина Эдуард Малёванный. Известие о том, что кабинет министров Украины инициирует отмену внеблокового статуса Украины, прописанного в конституции страны, и возобновление курса на членство в НАТО, его застигло уже далеко от передовой.

Эдуард Малёванный, старшина 11 батальона территориальной обороны «Киевская Русь»:

Это сейчас просто уже от безвыходности или из-за боязни. Я не могу говорить за Яценюка, я говорю за себя. А мое мнение такое: помощь нам нужна, но просто техническая. Техника, оружие, а остальное мы сами сделаем. Не надо нам мешать, нам только помогать. А нам не хотят помогать.

Тем временем представители самого Северо-Атлантического альянса открыто заявляют, что при соблюдении ряда условий Украина может стать членом этого военного блока.

На неделе украинский вопрос был в центре внимания совета НАТО. Он прошёл на фоне очередного обострения ситуации на востоке страны.

Последняя неделя лета выдалась на Донбассе более чем жаркой. Количество боестолкновений в сутки доходило до 40. Вся страна следила, как жители Мариуполя помогают военным рыть оборонительные траншеи, переживала за оставленные без подкрепления батальоны под Иловайском. А в четверг утром президент Украины Пётр Порошенко объявил о вторжении российских войск на территорию страны, из-за чего отменил свой визит в Турцию.

На неделе демонстранты в Киеве перекрыли движение у Министерства обороны, требовали отставки руководства военного ведомства и даже высказали недоверие президенту. Правда, градус кризиса быстро пошёл на убыль.

Евгений Городничук рядовой батальона «Айдар»:

Украина никогда не воевала. И сейчас учатся воевать все: и солдаты, и сержанты, и министры тоже учатся воевать. Да, есть факты предательства, слива информации не только среди высшего эшелона, младшего офицерского состава. Но это не решающий фактор. Мы воюем, как умеем. Мы только учимся воевать.

Стоит заметить, что такая богатая на события для Украины неделя фактически началась не в Киеве, а в Минске. Саммит в формате Таможенный союз — Украина — ЕЭС помог западным политикам лучше понять суть происходящего. Это главное, в чём сходятся эксперты.

Андрей Орлик, житель Киева:

Это была очень полезная встреча с точки зрения международных отношений. Уже на следующий день все западные СМИ вышли с обложками об Украине. Я думаю, у многих открылись глаза. Надеюсь, что мировая общественность перестанет переживать и сожаоеть, а начнут действовать.

В последний день лета президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу уже прямо назвал события на востоке Украины войной, а так же отметил, что в Европе не верят в возможность вооружённого решения этого кризиса. По всей видимости, именно такой позиции будет придерживаться Евросоюз и на завтрашнем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в Минске.