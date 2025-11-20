РФ передала Украине 1000 тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей

Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих: Украина получила тысячу тел, Россия – 30. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.

Ранее, 23 октября, стороны обменялись аналогичным количеством тел. В рамках стамбульских встреч была достигнута договоренность о бессрочном санитарном обмене, а Москва выразила готовность передать еще три тысячи тел.

Россия также инициировала создание рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но ответа от Киева не последовало, и переговоры остаются замороженными.

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