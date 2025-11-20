Мэр Рио-де-Жанейро назвал Мерца «сыном Гитлера»

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца в соцсети Х после его слов о городе Белен-ду-Пара, назвав его «сыном Гитлера». Об этом пишет Bild.

Позже пост был удален, а Паес заявил, что таким образом он только «выпустил пар», подчеркнув дружбу между Бразилией и Германией.

Ранее, во время своего выступления в Берлине, канцлер сказал, что его пул журналистов был рад вернуться в «прекрасную» Германию из бразильского города Белен-ду-Пара, где проходила конференция ООН по изменению климата. Заявление вызвало недовольство в Бразилии, хотя правительство Германии объяснило, что оно не было дискриминационным и отражало усталость делегации после перелета.

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