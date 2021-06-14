Сергей Сивец об обращении депутатов: «Надеемся, что в самое ближайшее время мы получим соответствующую реакцию»

Новости Беларуси. Депутатское обращение в связи с ситуацией вокруг нашей страны 14 июня передано в МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Депутатское обращение в связи с ситуацией вокруг нашей страны 14 июня передано в МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Накануне парламентарии и члены Совета Республики призвали представителей международного сообщества непредвзято оценить созданную западными странами обстановку вокруг Беларуси, когда под видом борьбы за демократические ценности, по сути, имеет место агрессивное и всестороннее давление на суверенитет государства и его граждан. Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава ООН, одной из основательниц которой была и наша страна, – говорится в обращении.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Сегодня мы завершаем работу по сбору оригиналов подписанных листов, которые содержат аутентичные подписи всех депутатов и членов Совета Республики для последующей передачи в Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, передаст все эти подписанные листы в международные и межправительственные организации. И мы очень надеемся, что в самое ближайшее время мы получим соответствующую реакцию на данное обращение. Мы рассчитываем, что данному обращению будет придан статус официального документа Организации Объединенных Наций.
Виктория Ходосок:
Авторы обращения – а под ним подписались 18 тысяч человек – считают, что вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества, целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Беларуси. Вводятся необоснованные санкции, запрет на проведение международных спортивных и творческих соревнований, закрывается авиасообщение, в «экономические тиски» зажимают белорусские предприятия, а в итоге – обычных граждан нашей страны.
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